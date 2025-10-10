В цяла Украйна е обявена въздушна тревога заради излитането на МиГ-31 с аеробалистични ракети „Кинжал“

В цяла Украйна е обявена въздушна тревога заради излитането на изтребител МиГ-31К, който е носител на аеробалистични ракети „Кинжал“. Това съобщава VectorNews, позовавайки се на Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна и Картата на въздушното предупреждение.

„Предупреждение! Цяла Украйна е ракетна опасност! Записан е МиГ-31К да излита от летището Саваслейка“, се казва в съобщението.

В 05:00 часа е съобщено за изстрелване на балистични ракети от юг в посока градовете Днепър, Камянски, Кропивницкий, Кривой Рог и Запорожие.

В 05:03 ч. Военновъздушните сили съобщиха за многократно движение на високоскоростна цел към Кривой Рог.

В 05:06 балистични разузнавателни средства се движеха в южната част на Сумска област към Полтавска област, както и към Запорожие.

Според данни от платформи за мониторинг, изтребител МиГ-31К е кацнал на летището за излитане Саваслейка.

Към 04:53 ч. картата на въздушната тревога на Украйна изглеждаше така:

Х-47М "Кинжал"

Аеробалистична ракета, изстрелвана от въздуха, способна да носи ядрена бойна глава.

Изстрелва се от свръхзвуков изтребител-прехващач с голям обсег МиГ-31К (1 брой) или от бомбардировач Ту-22М3 (4 бройки под крилата).

Самолетът ускорява до свръхзвукова скорост, изстрелва ракета на височина 12-15 км, тя лети по балистична траектория на ръба на стратосферата, където няма значително съпротивление на въздуха, маневрира и вертикално удря целта.

Масата на бойната глава е 500 кг. Далечината на полета на "Кинжала" при изстрелване от МиГ-31К е 2000 км, от Ту-22М3 - над 3000 км.

Максималната скорост е до 14 688 км/ч или 4080 м/с. При хиперзвукова скорост „Кинжал“ лети на височина 20 км.

Руснаците рекламират „Кинжал“ като хиперзвукова ракета, която лети с десет пъти по-висока скорост от тази на звука, маневрира по балистична траектория през всички участъци от полета си и избягва всички съществуващи системи за противовъздушна и противоракетна отбрана.

Всъщност, използването на ракети от този тип във войната срещу Украйна показа, че те се свалят ефективно от американските зенитно-ракетни системи Patriot и италианско-френските системи SAMP-T.

Някои експерти наричат „Кинжал“ авиационна версия на балистичната ракета 9К720 „Искандер-М“.