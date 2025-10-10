Самотестове за алкохол вече се предлагат в аптеките в Гърция

Скалата има четири индикатора

Самотестовете за консумация на алкохол вече се предлагат в аптеките в Гърция. Специфичните тестове, които са широко достъпни в Съединените щати, Великобритания и в много други страни от Европейския съюз, позволяват на потребителите да се тестват, за да установят дали са годни да шофират безопасно и да работят с машини, съобщава To Vima.

Пакет от два теста за самотест струва между пет и седем евро и се счита за лесен за употреба, каза фармацевт пред репортер на държавната телевизия.

„В центъра на тръбичката има реагент. Натискате двата края, за да го освободите, и духате непрекъснато в продължение на 10 секунди. Повторете още веднъж. В зависимост от промяната на цвета на кристалите вътре, можете да видите дали сте консумирали количество алкохол, което ви превишава лимита“, беше дадено обяснението.

Скалата има четири индикатора:

0: Отрицателен (бял)

0.2: Ниско количество

0.5: Високо

0.8: Много висок индикатор (червен)