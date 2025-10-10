Петер Сиярто: Унгария ще увеличи доставките на петрол за Сърбия

Още по темата: Сръбският президент Александър Вучич: САЩ отлагат санкциите срещу NIS с 30 дни 27.02.2025 12:23

Може да причини огромни проблеми, ако една държава зависи от един-единствен петролопровод

Примерът със Сърбия ясно показва, че може да причини огромни проблеми, ако една държава зависи от един-единствен петролопровод, особено ако той идва от Хърватия – каза в Будапеща Петер Сийярто, министър на външните работи и търговията, съобщава MTI.

Според изявление на министерството, министърът коментира новината, че хърватският оператор на петролопровод JANAF обяви спиране на доставките на петрол за Сърбия, след като сръбската петролна компания NIS попадна под санкции на САЩ.

„Ясно е какви проблеми може да причини, ако доставките на петрол за една държава са изложени на един-единствен петролопровод, идващ от Хърватия“, каза той. „Е, тази ситуация трябва да се избегне в Унгария. Трябва да избегнем ситуацията, в която и ние зависим от един-единствен петролопровод и от тръбопровод, идващ от Хърватия."

Петер Сиярто посочи, че в момента петролът се доставя до Унгария по два тръбопровода и би било „противно на фундаменталните интереси на страната ни, ако остане само един от тези два”.

„Разбира се, ние сме до нашите сръбски приятели, в постоянен контакт сме и тъй като MOL, като най-голямата енергийна компания в региона, играе важна роля в доставките на петрол и гориво за Сърбия, разбира се, нашите сръбски приятели също могат да разчитат на увеличените доставки на MOL“, подчерта той.

В същото време той подчерта, че доставките на MOL не могат напълно да заменят загубения обем от Хърватия.

„Затова всички трябва да си припомнят още веднъж като много важен урок: ситуацията крие много сериозни опасности, ако една страна зависи от един-единствен петролопровод, особено ако той идва от Хърватия“, каза още Сиярто.