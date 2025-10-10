Строг контрол: Гърция стартира регистър на превозните средства срещу нарушителите

Гръцките власти вече са идентифицирали 700 000 превозни средства без валиден технически преглед

Нова дигитална платформа ще централизира всички данни за превозните средства в Гърция, което ще позволи на властите да откриват незастраховани, неинспектирани или нерегистрирани автомобили в реално време, с големи глоби за неспазване.

Гърция е готова да въведе централизиран регистър на превозните средства - дигитална платформа, предназначена да консолидира цялата информация за автомобилите в цялата страна и да подобри надзора върху съответствието на превозните средства с изискванията.

Проектът, ръководен от Генералния секретариат за информационни системи и цифрово управление, ще създаде унифицирана база данни, свързваща записи от множество агенции, включително Министерството на транспорта, Независимия орган за публични приходи (AADE), застрахователни компании и центрове за проверка на превозни средства (KTEO).

Проверки в реално време и интеграция на данни

Чрез тази нова система властите ще могат да идентифицират в реално време кои превозни средства са незастраховани, без проверка или в незаконно движение, както и собственици, които имат неплатени пътни данъци или фалшиви отписвания от регистрация.

Унифицираната платформа автоматично ще проверява записи и ще открива нарушения, замествайки ръчните проверки с автоматизирани одити в реално време.

Мащаб на разкритите нарушения

Според актуалните данни гръцките власти вече са идентифицирали 700 000 превозни средства без валиден технически преглед, 243 904 незастраховани и 113 382 с неплатени такси за движение.

От 1 юни 2025 г. всички превозни средства – дори тези, обявени за неактивни с върнати регистрационни номера – трябва да имат застраховка, която включва покритие за природни бедствия като наводнения или пожари.

До края на октомври всички регистрирани нарушители ще получат електронно предупредително известие с краен срок за спазване на изискванията. Неспазването на правилата ще доведе до второ известие, придружено от глоби и допълнителни такси.

Глобите варират в зависимост от нарушението и типа на превозното средство:

250 евро за незастраховани мотоциклети

500 евро за незастраховани автомобили

1000 евро за незастраховани автобуси или търговски камиони

400 евро за неизпълнение на задължителен технически преглед на превозното средство

Глоба, равна на неплатени такси за движение за една година за забавяне на данъци, надвишаващо 12 месеца

Три месеца след издаване на глоба, втора електронна проверка ще потвърди дали собственикът е спазил изискванията. Продължаващите нарушения ще доведат до отнемане на регистрацията и регистрационния номер на превозното средство.