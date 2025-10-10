Неидентифициран дрон прелетя над военновъздушна база на НАТО в Германия

В германския град Гайленкирхен е записан неидентифициран дрон, прелитащ над военновъздушна база, където са разположени самолети за въздушно разузнаване на НАТО.Това съобщава Spiegel.

Инцидентът е станал вечерта в сряда, 8 октомври. Подозрителният дрон се е появил в зоната, забранена за полети, малко след 19:00 часа.

Според вътрешна бележка, цитирана от изданието, дронът е бил във въздуха около минута и е прелетял на ниска височина над пистата на базата в Северен Рейн-Вестфалия.

След инцидента военната полиция незабавно е докладвала за него на гражданските правоохранителни органи. Те обаче не са успели да разберат подробности за произхода или оператора на устройството. Въпреки това командването е наредило „засилване на мерките за сигурност“.

В четвъртък представител на базата потвърди, че след получаване на информация за появата на дрона, районът около съоръжението е бил щателно проверен, но не са открити следи от дрона.

Военновъздушната база на НАТО в Гайленкирхен е от ключово значение за контрола на въздушното пространство на източния фланг на Алианса - там са базирани разузнавателни самолети AWACS.

Поради стратегическата си роля, това съоръжение е включено в списъка с военни бази, които Бундесверът охранява с особена бдителност.