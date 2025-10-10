Един на всеки четирима европейци не е могъл да си позволи почивка през 2024 г.

Румъния е на дъното на този списък

Един на всеки четирима европейски граждани на възраст над 16 години (27%) не е могъл да си позволи едноседмична почивка през 2024 г., според данни на Евростат.

Румъния е на дъното на този списък, като повече от половината ѝ граждани (малко под 60%) заявиха, че не са в състояние да платят за почивка. Гърция се класира на второ място с 45%, изпреварвайки България, която беше на трето място с 41%, пише електронното издание на в. Kathimerini.

Все пак тези числа за 2024 г. бяха по-добри от тези през 2023 г., когато още повече европейци не можеха да си позволят почивка.