Фон дер Лайен разследва евентуален шпионаж от Унгария в европейските институции

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще решава обвиненията в шпионаж в европейските институции в полза на Унгария директно с унгарския еврокомисар Оливер Вархей, заяви днес екипът на Фон дер Лайен, предаде БТА.

Според разследване, публикувано от няколко европейски медии, Унгария се е опитала да окаже натиск върху свои граждани, които работят в европейските институции, за да организира в тях шпионски операции от 2012 до 2018 г.

Будапеща отхвърля тези твърдения, като казва, че става дума за очерняща кампания.

Фон дер Лайен ще разговаря с Вархей възможно най-скоро, бе съобщено на пресконференция.

Ролята на еврокомисаря Вархей е от ключово значение в разследването, тъй като по времето на събитията той е ръководел унгарското представителство в Европейския съюз.

Европейската комисия вече заяви вчера, че ще създаде "вътрешна група", която да проведе разследване по случая.