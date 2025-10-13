Полша обвини руска двойка в шпионаж за Москва

Европейските власти са в повишена готовност за колетни пратки с експлозиви

Полските прокурори са повдигнали обвинения срещу двама руски граждани за шпионаж в полза на руските разузнавателни служби, а единият от тях е обвинен и в заговор за изпращане на колет с експлозиви, съобщиха прокурорите, цитирани от Reuters.

Европейските власти са в повишена готовност за колетни пратки с експлозиви след серия от експлозии в куриерски депа във Великобритания, Германия и близо до полската столица Варшава през юли 2024 г. Западните власти обвиниха Русия за тези инциденти.

Москва отрича тези обвинения.

Един от руснаците, наричан Игор Р. съгласно полските закони за защита на личните данни, е обвинен в участие в заговор за изпращане на колетна бомба чрез куриер, за което по-рано тази година беше обвинен и украински гражданин.

„Колетът съдържаше взривни устройства и материали под формата на нитроглицерин, както и скрити военни електрически детонатори и запалителни устройства... Цялата пратка представляваше така наречената бомба с кумулативен заряд“, заявиха прокурорите.

Игор Р. и съпругата му Ирина бяха обвинени и в предоставяне на руските разузнавателни служби на информация за руски опозиционни активисти, пребиваващи в Полша, както и за лица и институции, които им оказват съдействие.