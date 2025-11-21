Рустем Умеров: Не съм одобрявал американския план за мир

Никакви оценки или съгласувания на точки не съм давал

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, Рустем Умеров, опроверга публикации в западни медии, според които той е одобрил американския план за прекратяване на войната. В изявление в Telegram Умеров заяви, че подобни твърдения не отговарят на истината.

„По време на командировката ми в Съединените щати задачата ми беше техническа – организация на срещи и подготовка на диалога. Никакви оценки или съгласувания на точки не съм давал. Това не влиза в моите пълномощия и не съответства на процедурата“, подчерта той.

Повод за реакцията беше публикация на New York Post, която се позова на високопоставени американски източници. Изданието твърди, че Умеров се изказал положително за повечето елементи на американския план, а Киев бил съгласен „с голямата част от предложенията“. Подобни данни публикува и Wall Street Journal, който посочва, че спорният пункт за пълен одит и механизъм за преследване на лица, обогатили се от войната, бил заменен с предложение за амнистия за двете страни.

Умеров категорично отхвърли тези информации.

„Публикациите за уж 'съгласуване' или 'извличане на точки' нямат нищо общо с реалността. Това са непроверени твърдения, извън контекста на консултациите.“

Според украинската страна окончателни решения или съгласувани позиции по американския план няма, а Киев не е приемал условия, които биха нарушили неговите „червени линии“.