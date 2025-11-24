Франция обмисля въвеждане на доброволна военна служба

Макрон представи идеята за доброволна служба на 13 юли

Еманюел Макрон може да обяви в следващите дни въвеждането на доброволна военна служба във Франция, проект, който се обсъжда от няколко месеца. Според съвпадащи източници, за президентските обявления се обмисля датата четвъртък, без това да е потвърдено официално, съобщава Le Figarо.

„В света, в който живеем, изпълнен с несигурност и нарастващо напрежение, ако наистина искаме да бъдем в безопасност, трябва да разубедим другите да дойдат Франция трябва да продължи да бъде силна нация с силна армия, но и със способност за колективно действие“, заяви в събота държавният глава в кулоарите на Г-20 в Йоханесбург, Южна Африка.

Докато скандинавските и балтийските страни, съседи на руския гигант, са запазили или възстановили задължителната военна служба през последните години, Франция е преустановила наборната служба през 1997 г. по време на президентството на Жак Ширак.

„Много от съседите ни в Европа въвеждат отново национална служба“, заяви в събота по France 5 началникът на Генералния щаб на въоръжените сили, генерал Фабиен Мандон, като изрази мнение, че това е част от „елементите, които трябва да се наблюдават в нашата страна“.

Еманюел Макрон представи идеята за доброволна служба на 13 юли пред аудитория от високопоставени военни. Предвид „застрашената“ Европа от „трайната заплаха“ от Русия, „е необходима нация, способна да устои и да се мобилизира“, заяви той. Освен „усилията по отношение на резервите ни“, е необходимо също „да се даде на младежта нова рамка за служба, по други начини, в рамките на нашите въоръжени сили“, подчерта той, обещавайки „решения в този смисъл през есента“.

До 50 000 младежи годишно

Според няколко източници, близки до досието, различните сценарии предвиждат между 10 000 и 50 000 души годишно. Според няколко френски медии тази доброволна служба ще продължава 10 месеца и ще се заплаща с няколкостотин евро. Според Националния стратегически преглед 2025, документ, който обобщава амбициите на Франция в областта на отбраната и сигурността, въвеждането на „обновена“ доброволна военна служба ще има за цел да „укрепи националното единство“ и да „създаде резерв от хора, които могат да бъдат мобилизирани в случай на криза“.

Френските въоръжени сили наброяват около 200 000 активни военни и 47 000 резервисти, като през 2030 г. техният брой трябва да достигне съответно 210 000 и 80 000 души. Мобилизацията на доброволни начала на част от дадена възрастова група би могла да послужи за задоволяване на нуждите от „придобиване на масата“, необходима за издържане в случай на конфликт, смяташе през лятото генерал Пиер Шил, началник на Генералния щаб на сухопътните войски.