Доброволната военна служба на жените в Гърция ще започне през 2026 г.

Жените в момента съставляват около 17% от гръцките въоръжени сили

Доброволното набиране на жени във въоръжените сили ще започне през 2026 г. със създаването на подразделение от 100 до 150 новобранци, обяви министърът на отбраната Никос Дендиас.

„Започваме доброволното набиране на жени през 2026 г. Ще сформираме отряд от 100 до 150 доброволци, за да укрепим допълнително връзката между жените и въоръжените сили“, каза Дендиас, говорейки на 4-тата икономическа конференция на Нафтемборики, пише електронното издание на в. Kathimerini.

Той отбеляза, че жените в момента съставляват около 17% от гръцките въоръжени сили, цифра, която е в съответствие със средната за света.

„Въпреки това, трябва да направим още една крачка напред – да създадем необходимата инфраструктура, както и начин на мислене и култура, така че ако някога е необходимо, жените да могат да служат редом с мъжете в гръцките въоръжени сили.“