24 точки: Ето го пълният мирен план на Европа за Украйна

След като САЩ представиха план от 28 точки за прекратяване на войната в Украйна, който предизвика критики за прекалена лоялност към Москва, европейските страни подготвиха своя контра версия на документа.

Както отбелязва The Telegraph, европейски план се различава значително от американското предложение и е по-благоприятен за Украйна в много отношения. Американските предложения бяха широко критикувани като прекомерно благоприятни за Кремъл: те предвиждат прехвърляне на големи територии на Русия, намаляване на числеността на украинската армия и забрана за присъствие на войски на НАТО в Украйна.

Една от ключовите разлики между европейските и американските документи е изискването „да не се налагат никакви ограничения“ върху украинските въоръжени сили.

Ето го европейското предложение в пълен текст:

1. Край на войната и договорености за гарантиране на липса на повторение, за установяване на постоянна основа за траен мир и сигурност.

2. И двете страни в конфликта се ангажират с пълно безусловно прекратяване на огъня във въздуха, на сушата и в морето.

3. И двете страни незабавно започват преговори за техническо прилагане на мониторинг на прекратяването на огъня с участието на САЩ и европейските страни.

4. Въвежда се ръководено от САЩ международно наблюдение на прекратяването на огъня от партньори на Украйна. Мониторингът ще бъде предимно дистанционен, с помощта на спътници, дронове и други технологични инструменти, с гъвкав наземен компонент за разследване на предполагаеми нарушения.

5. Ще бъде създаден механизъм, чрез който страните могат да подават доклади за нарушения на прекратяването на огъня, да разследват нарушения на прекратяването на огъня и да обсъждат коригиращи мерки.

6. Русия безусловно връща всички депортирани и незаконно разселени украински деца. Процесът ще бъде подкрепен от международни партньори.

7. Страните в конфликта разменят всички военнопленници (принципът „всички за всички“). Русия освобождава всички задържани цивилни лица.

8. След осигуряване на устойчивост на прекратяването на огъня, страните в конфликта предприемат мерки за хуманитарна помощ, включително семейни посещения през линията на контакт.

9. Суверенитетът на Украйна е уважаван и потвърден. Украйна не е принудена да бъде неутрална.

10. Украйна получава стабилни правно обвързващи гаранции за сигурност, включително от САЩ (споразумение, подобно на член 5), за да предотврати бъдеща агресия.

11. Не се налагат ограничения на украинските отбранителни сили и отбранителната промишленост, включително международното сътрудничество.

12. Държавите-гаранти ще бъдат ad hoc група от европейски държави и желаещи неевропейски държави. Украйна е свободна да решава относно присъствието, оръжията и операциите на приятелски сили, поканени от правителството на Украйна, на нейна територия.

13. Членството на Украйна в НАТО зависи от консенсуса в рамките на Алианса.

14. Украйна става член на ЕС.

15. Украйна е готова да остане неядрена държава съгласно ДНЯО.

16. Териториалните въпроси ще бъдат обсъждани и решавани след пълно и безусловно прекратяване на огъня.

17. Териториалните преговори започват от настоящата линия на контрол.

18. След като териториалните въпроси бъдат договорени, както Русия, така и Украйна се ангажират да не ги променят със сила.

19. Украйна си възвръща контрола над Запорожката атомна електроцентрала (с участието на САЩ), както и над язовир Каховка. Ще бъде установен механизъм за прехвърляне на контрол.

20. Украйна се радва на безпрепятствени проходи по река Днепър и контрол над Кинбърн Сплит.

21. Украйна и нейните партньори осъществяват икономическо сътрудничество без ограничения.

22. Украйна ще бъде напълно възстановена и компенсирана финансово, включително чрез руски суверенни активи, които ще останат замразени, докато Русия не компенсира щетите на Украйна.

23. Санкциите, наложени на Русия от 2014 г. насам, могат да бъдат постепенно и частично облекчени след постигане на устойчив мир и подлежат на възобновяване в случай на нарушаване на мирното споразумение (snapback).

24. Ще започнат отделни преговори за Европейската архитектура за сигурност, включващи всички държави от ОССЕ.