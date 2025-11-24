Германия представя нова мобилна артилерийска система PzH 2000 A4

САЩ се стремят да компенсират много по-ограничените артилерийски запаси на Украйна

Германия представи нов вариант на 155-милиметровата верижна самоходна гаубица Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) в съоръжението на KNDS Deutschland в Мюнхен - PzH 2000 A4. Страната е направила инвестиции, невиждани от десетилетия, в модернизирането на сухопътните си войски, пише Military Watch Magazine. Основните подобрения на новия вариант са по-голямата му дигитализация, превъзходната мрежова интеграция и електронни системи, като министърът на отбраната Борис Писториус подчерта по-специално новата му цифрова гръбнака и подобреното управление на огъня. Интегрирана е и актуализирана архитектура за захранване и охлаждане, проектирана с разделяне между генератора и системите за управление на температурата, което подобрява енергийната ефективност и улеснява по-нататъшното разширяване на електрониката. Рязкото увеличение на разходите за отбрана в цяла Европа накара Германия да се стреми да играе водеща роля в модернизирането на оборудването на своите съседи, включително чрез предлагане на пазара на нови варианти на PzH 2000.

Въпреки значителните усилия за връзки с обществеността, които популяризираха PzH 2000 от влизането му на въоръжение през 1998 г., системата се сблъска с широка критика след първите си интензивни бойни изпитания, когато беше използвана от украинската армия през 2022 г.

Германският Der Spiegel съобщи само месец след първите доставки в Украйна, че гаубиците показват значителни признаци на „износване“ и бързо се разпадат , принуждавайки украинската армия да разчита повече на артилерията си, придобита от други източници, по-специално на много по-надеждните гаубици M777, предоставени от Съединените щати. Само италианската артилерия се оказа значително по-малко надеждна от тази, доставена от Германия. Друг проблем с Panzerhaubitze 2000 е лошата ѝ съвместимост с боеприпаси от други държави-членки на НАТО, въпреки силния акцент в алианса върху оперативната съвместимост, което беше общ проблем за редица германски оръжейни системи.

На хартия възможностите на PzH 2000 остават далеч от водещи в света, особено в сравнение с южнокорейския K9, който в Европа е поръчан от Полша, Финландия, Естония, Норвегия, Турция и Румъния, както и с китайските PLZ-05 и SH16. Много по-ниската цена на тези конкурентни, по-широко произвеждани източноазиатски системи допълнително намали конкурентоспособността на германското мобилно оръдие. Очаква се артилерийските системи да продължат да получават високи нива на инвестиции поради особено централната роля, която са изиграли в руско-украинската война, като севернокорейските 170-милиметрови оръдия, използвани от подразделенията на руската армия и Корейската народна армия, са особено откроени в украинските оценки заради много дългия си обсег и висока прецизност. Съединените щати се стремят да компенсират много по-ограничените артилерийски запаси на Украйна, като доставят прецизно управляеми снаряди Excalibur, за които се смята, че имат потенциал да служат като умножители на силата, въпреки че ефективното използване на електронна война от руските сили за заглушаване на насочването им значително ограничи тяхната полезност.