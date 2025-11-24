Силно земетресение разлюля Гърция

Епицентърът на земетресението е бил на 68 км югозападно от Лариса

Земетресение с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер е регистрирано в Гърция, показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 68 км югозападно от Лариса, на 16 км югозападно от Кардица, и е било на дълбочина 5 км. Трусът е регистриран в 10:51 часа.

За момента, няма данни за пострадали или щети.

