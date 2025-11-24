Силно земетресение разлюля Гърция

Земетресение с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер е регистрирано в Гърция, показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 68 км югозападно от Лариса, на 16 км югозападно от Кардица, и е било на дълбочина 5 км. Трусът е регистриран в 10:51 часа.

За момента, няма данни за пострадали или щети.

#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 29 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/H5LQI6oi7Z