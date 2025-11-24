Плетенчук: Русия атакува Одеса посред бял ден

Напоследък руската армия извършва дронови атаки над Одеса и Одеска област, които могат да продължат повече от 7 часа подред – във Военноморските сили на Украйна смятат, че по този начин Москва демонстрира своята "дипломатична“ реакция на евентуални преговори. Такова мнение изрази в ефира на телемаратона говорителят на ВМС на ВСУ Дмитро Плетенчук, предава УНИАН.

"Този въпрос не е дори във военната сфера. По принцип това е по-скоро геополитически въпрос. Ако просто погледнем в ретроспектива, ще забележим, че руските агресори винаги засилват натиска върху нас, веднага щом се заговори за каквито и да било преговори... Веднага щом се заговори за някакъв диалог, те веднага започват да засилват натиска. Това е така наречената московска дипломация. Затова в принцип това е напълно в техния дух“, коментира представителят на ВМС.

Що се отнася до ефективността на такива дневни удари, според говорителя, през деня тези цели се виждат по-добре – по този начин ефективността на свалянето е по-висока, отколкото през нощта.

Плетенчук също така говори за използването от Русия на ракети тип "Калибър“ от територията на Черно море: "По отношение на използването ситуацията е стабилна. Това е средно два пъти месечно. През този месец те вече са изпълнили своя лимит. Аз искам да вярвам, че ще се спрат дотук, но, разбира се, може да се очаква всичко и ние винаги оставаме нащрек. Що се отнася до излизанията като цяло – това започна да се случва доста рядко. По-специално, могат да повлияят и метеорологичните условия – все пак сега е междусезоние, но, както виждате, те са толкова меки досега“, коментира Плетенчук.

Той допълва, че руски кораби фактически не се наблюдават в морето. В същото време Русия действа, но не може да си позволи да се приближи, по-специално до брега на Одеска област. Въпреки това Руся е готова да рискува с разузнавателни дронове, които периодично губи. Понякога руснаците използват разузнавателни дронове в интерес на своите подразделения, които нанасят удари с балистични ракети от територията на Крим, в частност по Одеска област. Както обяснява Плетенчук, в зоната на внимание на подразделенията на руската армия, базирани в Крим, е предимно южната част на Украйна.