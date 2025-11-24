Зеленски: Украйна се намира в критичен момент

Украйна сега е в критичен момент. Има много шум в медиите и много политически натиск. Това заявява президентът на Украйна Володимир Зеленски по време на видеообръщение към Четвъртата парламентарна среща на Кримската платформа, съобщава РБК-Украйна.

"Сега се намираме в критичен момент. Работим много тясно със Съединените щати, европейските партньори и много други, определяйки стъпките, които могат да приближат края на руската война срещу Украйна и да донесат реална сигурност на всички“, заявява Зеленски.

Президентът на Украйна подчертава "заплахата, която създава Русия, опитвайки се да оформи юридически своите изисквания към териториалната цялост на Украйна и суверенитета, разпространявайки този подход в целия свят".

"Има много шум в медиите, много политически натиск и още по-голяма отговорност лежи в решението, което Путин иска да наложи – юридическото оформяне на това, към което се стреми: принципът на териториална цялост и суверенитет да не бъде изпълнен“, подчертава президентът.

В същото време той призовава партньорите да търсят компромиси, които да укрепят позициите на Украйна, а не да я отслабват.

"Ще продължим да работим с нашите партньори, преди всичко със САЩ, търсейки компромиси, които ще ни укрепят, а няма да ни отслабят. И ще продължим да обясняваме колко е опасно да се правим, че агресията може да бъде пренебрегната, сякаш всичко е "победено" само по себе си",отбелязва той.