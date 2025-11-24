"Позор!": Украински войници реагират на мирния план на САЩ

Украинските войници на фронтовата линия реагираха на проектопредложенията на САЩ за мир със смесица от неподчинение, гняв и примирение.

От Би Би Си са разговаряли с няколко от тях, които са изпратили своите мнения чрез социалните мрежи и по имейл в отговор на първоначалния американски план, чиито детайли изтекоха миналата седмица.

Оттогава американски и украински преговарящи работят по промени в предложенията и се очаква да продължат разговорите по "мирната рамка".

Относно първоначалния план на САЩ, Ярослав, който се намира в Източна Украйна, казва, че той "е отвратителен... никой няма да го подкрепи". Военен медик с позивна Щутцер го отхвърля като "абсолютно позорен проект за мирен план, недостоен за нашето внимание". Един войник с позивна Змия обаче споделя, че "е време да се споразумеем поне за нещо".

Отказ от територии

САЩ представиха проектопредложение за мир в момент, когато Русия постига значителен напредък на бойното поле. Само през последния месец Украйна е загубила още 450 кв. км в полза на Русия.

Киев все още контролира около 15% от региона на Донбас – източната част на Украйна, обхващаща Луганска и Донецка област, която е ключова военна цел за Русия. Първоначалният план на САЩ обаче предлага Украйна да се откаже от целия регион, дори от части, които успешно е защитавала в продължение на почти четири години пълномащабна война.

"Нека я вземат. В градовете и селата на практика не е останал никой... Ние не се бием за хората, а за земята, докато губим още повече хора", казва Змия пред Би Би Си.

Андрий, офицер от Генералния щаб на Украйна, казва, че предложеното за Луганск и Донецк е "болезнено и трудно", но предполага, че страната може да няма друг избор.

Източна Украйна е арена на най-тежките боеве в тази война, като Украйна е загубила десетки хиляди войници, защитавайки я.

Матрос, който се бие от 2018 г., заявява, че отказът от Донбас би "анулирал всичко – всички усилия на въоръжените сили". "Това ще омаловажи живота на загиналите войници и цивилни", каза той.

Намаляване на числеността на украинските въоръжени сили

Проектът на САЩ за мир предвижда ограничаване на числеността на украинските въоръжени сили до 600 000 души. Това все още е значително повече отпреди пълномащабната инвазия, когато редовната армия наброяваше около 250 000 души, но е по-малко от настоящия ѝ размер. Последните оценки сочат, че военната сила на Украйна надхвърля 800 000 души.

Змия вярва, че страната ще се нуждае от много от тези, които в момента са в униформа, за да помогнат за възстановяването на Украйна след края на войната. "Какъв е смисълът да имаме толкова много хора в армията, ако ще има гаранции за сигурност?", пита той.

Щабният офицер Андрий е съгласен. "Ако има гаранции за сигурност, тогава, разбира се, няма смисъл да се поддържа толкова голяма армия", казва той. "Хората са уморени и искат да се върнат при семействата си. Няма причина да ги държим в мирновременна армия след войната." Той смята, че икономиката на Украйна не би могла да поддържа толкова големи въоръжени сили в мирно време.

Военният медик Щутцер обаче не е съгласен, заявявайки, че армията на Украйна "е единственото нещо, което ни дели от поражение и поробване", докато Матрос нарича предложението за намаляване на числеността на въоръжените сили "абсурдно и манипулативно".

Гаранции за сигурност

Готовността на Украйна да се съгласи с предложенията ще зависи от бъдещите ѝ гаранции за сигурност.

Проектът на САЩ изключва членството на Украйна в НАТО, но не и в Европейския съюз. Има обещание за американски гаранции за сигурност, ако Русия нападне отново, макар да липсват повече подробности за обхвата на тази подкрепа. Проектът също така изключва присъствието на сили на НАТО в Украйна, ако се постигне споразумение.

Евген, оператор на дронове в Източна Украйна, обаче смята, че присъствието на чужди войски в страната е важна гаранция за сигурност. Обединеното кралство и Франция оглавяват усилията за осигуряване на "успокояващи сили" в случай на прекратяване на огъня чрез "Коалиция на желаещите".

"Харесва ми планът на Обединеното кралство да въведе войски в Украйна (чрез тази коалиция). Това е единственият план, който ще ни помогне да победим – да се въведат съюзнически войски", казва той.

Щабният офицер Андрий обаче не вярва, че Европа може да предостави сериозни гаранции за сигурност. "Европа се оказа напълно безгръбначна и разделена. Изглежда, че всяка надежда е само в Съединените щати", казва той.

Други войници обаче предполагат, че няма голямо доверие и в САЩ. "Гаранциите за сигурност от САЩ при сегашното им правителство изобщо не са гаранции", казва Щутцер.