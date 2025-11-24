Тревожно: Вълна от пациенти с „кокаинов нос“

Британски лекари алармират за рязък ръст на пациенти с тежки и необратими увреждания на носа вследствие на употребата на кокаин – явление, известно като „кокаинов нос“.

Според Националната агенция по престъпността във Великобритания страната употребява около 117 тона кокаин годишно и заема второ място в света по разпространение, като един на всеки 40 възрастни (2,7%) използва веществото, отчита ООН.

Лекарят Томас Жак, специалист по уши, нос и гърло в Cadogan Clinic в Лондон, обяснява, че кокаинът свива кръвоносните съдове, намалява кръвотока и предизвиква перфорации в носната преграда. „Не е нужно да сте тежък наркоман. Дори минимална употреба може да нанесе сериозни поражения. Няма безопасно ниво, а лечението е сложно – няма магическа пръчица“, казва Жак.

Засегнати са хора от всички възрасти и социални групи, включително известни личности като Парис Джаксън и бившата актриса Даниела Уестбрук, които показаха тежки деформации на носа.

Симптомите варират от хрема и запушване до сериозни възпаления, колапс на носния мост („седловиден нос“) или перфорация към небцето. В редки случаи кожата между ноздрите се разрушава напълно.

Преди хирургическа намеса пациентите трябва да спрат напълно употребата на кокаин. Малките дефекти понякога се лекуват с медикаменти или силиконови „бутончета“, докато по-големите изискват сложни реконструкции, които струват до 15 000 паунда в частни клиники. NHS покрива по-леки случаи.

Жак подчертава, че срамът е често срещан, но целта на лекарите е да помогнат, а не да съдят. „Хора от всички възрасти и социални групи употребяват кокаин. Нашата работа е да помагаме“, казва той.