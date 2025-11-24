Украйна преживява поредната криза с Доналд Тръмп

Споразумение в Женева спасява отношенията с Америка

Това може би е бил един от най-тъмните моменти в историята на Украйна. Фронтовете ѝ се пропукват, вътрешната й политика е разтърсена от корупционен скандал, а американският й съюзник е отправил ултиматум да се съгласи на мирното споразумение, благоприятно за Русия, пише The Economist.

Сега може би настъпва зората. Вместо да изостави Украйна, Марко Рубио, американският съветник по националната сигурност и държавен секретар, обяви нещо като помирение. Той се появи по време на спешни преговори с украински и европейски официални лица в Женева, за да обяви неочакван напредък в усилията на администрацията на Тръмп да сложи край на почти четиригодишната война в Украйна.

Тъй като преговорите ще продължат и в следващите дни – Рубио заяви, че това е „работа в процес“ – всяко споразумение в Женева ще трябва да бъде одобрено както от Зеленски, така и от Тръмп, вероятно на среща във Вашингтон. Но крайният срок за споразумение, определен за Деня на благодарността, и заплахата Украйна да загуби достъп до американското разузнаване и жизненоважни оръжия, бяха отменени, поне засега.

Всичко това представлява забележителна промяна в сравнение с зловещата среща в Киев само три дни по-рано, когато Дан Дрискол, секретар на армията в Пентагона, представи на Зеленски 28-точен план, който беше толкова едностранчив, че приличаше на руски списък с желания, смесен с икономически почит към Тръмп. Шегаджии го въведоха в изкуствен интелект, който заключи, че е преведен от руски.

Планът е резултат от преговорите между Стив Уиткоф, довереният специален пратеник на Тръмп в Русия, и Кирил Дмитриев,

пратеник на руския лидер Владимир Путин. В преговорите в Маями участваха и Джаред Кушнер, зет на Тръмп, и Рустем Умеров, шефът на националната сигурност на Украйна.

В версията, изтекла миналата седмица, се изискваше предаването на укрепената територия в украинския регион Донбас, която Русия не е успяла да завладее; намаляване на украинската армия до 600 000 войници (с около 25% по-малко от сегашния състав); и конституционна промяна, която да изключва завинаги членството в НАТО.

Западните санкции срещу Русия щяха да бъдат отменени и тя щяла да бъде приветствана обратно в клуба на мощните икономики Г-8. Замразените руски активи, предназначени за репарации, щяха да бъдат частично пренасочени към нов фонд, изразходван за съвместни американско-руски проекти. Европа щяла да предостави 100 млрд. долара за възстановяването на Украйна, докато Америка щяла да претендира за половината от печалбите от проектите за възстановяване и да придобие дял в газовата инфраструктура на Украйна.

Американската гаранция за сигурност, чийто текст е основан на член 5 от НАТО, но без военна интеграция, изглежда нестабилна. Америка ще „получи компенсация“ за гаранцията. Освен това планът забранява западните войски в Украйна, което ще изключи планираната европейска „сила за успокоение“.

Колко от тези и други тежки условия са били договорени в Женева, все още не е ясно, но значителни щети вече са нанесени. От една страна, планът ще усложни европейските действия за изземване на замразени руски активи.

Но тогава, както и сега, Рубио се постара да върне нещата в нормалното русло, като постигна споразумение с украинците. Въпреки това Рубио изглеждаше трагично изключен от процеса, като в един момент се обади на загрижени сенатори от самолета си, за да ги успокои, че планът е руски документ, а след това се отметна от отметката си в рамките на няколко часа. Той публикува в социалната мрежа X, че планът все пак е „създаден от САЩ“ .

Що се отнася до Тръмп, той отново предаде своята скрита пристрастност: симпатия към Русия и безразличие към Украйна.