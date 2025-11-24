Зеленски: Всяка стъпка към мир трябва да бъде внимателно обмислена

Украинският президент Володимир Зеленски подчерта днес, че всяка стъпка от мирния процес, воден от САЩ за Украйна, трябва да бъде внимателно обмислена, за да се гарантира траен мир и сигурност, съобщава ДПА.

„Украйна работи по възможно най-конструктивния начин“, заяви той в публикация в Telegram.

По-рано Зеленски се обърна чрез видео към участниците в Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм. Той подчерта значението на принципите, за които се застъпва Европа: границите не могат да се променят чрез сила, военните престъпници трябва да бъдат съдени, а агресорът да плати напълно за войната, която е започнал. Зеленски допълни, че решенията относно замразените руски активи са от ключово значение за справедливостта.

Това идва след вчерашната среща в Женева между американски, европейски и украински представители, на която бе обсъдено ново предложение на САЩ за прекратяване на конфликта. Първоначалният план от 28 точки, който предвиждаше значителни териториални отстъпки на Русия и ограничаване на украинската армия, бе остро критикуван от европейските съюзници на Украйна.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обаче заяви, че в Женева е постигнат „значителен напредък“.