Путин говори с Ердоган преговорите за Украйна да се водят в Истанбул

Ердоган е за постигането на “справедлив и дълготраен мир”

Президентите на Русия и Турция обсъдиха плана в телефонен разговор

Руският президент Владимир Путин и турският му колега Реджеп Тайип Ердоган обсъдиха американския план за прекратяването на войната в Украйна по време на телефонен разговор. Това заяви Кремъл вчера, цитиран от “Ройтерс”.

“Владимир Путин отбеляза, че тези предложения, във версията, в която бяха разгледани, се придържат към дискусиите на руско-американската среща на върха в Аляска и по принцип могат да се използват като основа за окончателно мирно споразумение”, съобщи Кремъл. “Интересът на руската страна за политическо и дипломатическо разрешаване на украинската криза беше отново затвърден”, се посочва още в съобщението на Кремъл.

Турският президент Ердоган заявил пред Путин, че е готов да подкрепи мирния процес по всякакъв начин, като улесни директния контакт между Русия и Украйна, за постигането на “справедлив и дълготраен мир”, съобщи неговата канцелария. Той предложи Истанбул, където двете страни бяха провели три кръга мирни преговори по-рано тази година, като място за мирните преговори.

Турция поддържа топли отношения с Киев и Москва чрез предоставянето на военна помощ за Украйна и отказа си да се присъедини към западните санкции срещу Русия.