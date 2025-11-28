Труд
Световен ред - декември 2025 (ИНФОГРАФИКА)
Автор:
Труд news
Свят
21:42
28.11.2025
Още от
(Свят)
21:57
28.11.2025
Airbus нареди спешно изтегляне на около 6000 самолета
20:03
28.11.2025
Взрив на танкер в Черно море (СНИМКИ)
12:18
28.11.2025
Мутиращият птичи грип може да предизвика тежка пандемия, по-сериозна от COVID
10:11
28.11.2025
Крадци откраднаха охлюви на стойност 90 000 евро
08:09
28.11.2025
Кризата с арсен във водата в Аржентина се задълбочава
07:53
28.11.2025
Турция: Споразумението между Кипър и Ливан подкопава правата на кипърските турци
18:27
27.11.2025
Британското военно разузнаване: Русия усъвършенства механизмите за блокиране на интернет на фона на военното напрежение
15:22
27.11.2025
Мъж случайно стана най-богатият човек на планетата
Най-четени
Мнения
Бюджетът е лош, но по-лоши са само героите от жълтопаветната революция
11:51
28.11.2025
1 612
Кристиян Шкварек
Тъкмят бюджет със златно сечение
10:23
28.11.2025
1 307
Труд news
Жадуват мира, но си искат войната
10:19
28.11.2025
1 600
Д-р Илия Илиев
Петя Алтимирска, шеф на сдружението за защита на животните КАЖИ, пред "Труд news": В онлайн каналите за насилие над животни почти винаги има и насилие с деца
10:17
28.11.2025
174
Цветан Гемишев
Протестът имаше партиен елемент, но далеч не беше само партиен
10:11
28.11.2025
906
Виктор Блъсков
Металотърсачът - законен или незаконен уред
10:01
28.11.2025
1 763
Труд news