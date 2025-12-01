Преговорите в Маями: Границите за сигурност на Украйна остават нерешени

В неделя, 30 ноември, във Флорида се проведе поредна среща на украинската и американската делегации за финализиране на мирния план на Тръмп. Редица въпроси обаче останаха нерешени, пише The Wall Street Journal.

Според американския служител, разговорите са касаели евентуални нови избори в Украйна, както и перспективите за „размяна“ на територии между Русия и Украйна. Поне един въпрос обаче е останал нерешен.

„Други важни въпроси остават нерешени, включително естеството на гаранциите за сигурност на Украйна от САЩ и Запада, както и въпросът дали Кремъл ще продължи да изисква международно признание на „окупираните територии““, пише изданието.

Както отбелязва WSJ, преговорите между делегациите на САЩ и Украйна са продължили повече от 4 часа. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че са успели да постигнат напредък, добавяйки, че преговорите са сложни.

Източник на WSJ съобщи пред вестника, че след разговорите в неделя специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Кушнер ще отлетят за Русия в понеделник, за да продължат разговорите.

Самият американски лидер заяви в неделя, че Виткоф вероятно ще се срещне с лидера на Кремъл Владимир Путин следващата седмица (като се има предвид понеделник, тази седмица).

Американският мирен план и исканията за гаранции

Припомнете си, че преди няколко седмици САЩ представиха на Украйна нов мирен план за прекратяване на войната. Той имаше 28 точки, но съдържанието им очевидно беше в ръцете на Русия.

Поради тази причина на 23 ноември делегации от САЩ, Украйна и Европа се срещнаха в Женева, за да финализират документа и да го направят по-благоприятен за Киев.

В резултат на това броят на точките беше намален и документът вече не изглежда по същия начин, както в оригиналния си вид. Вчера, 30 ноември, се проведе поредната среща между Киев и Вашингтон, където документът продължи да бъде финализиран.

Както е известно, според Axios, по време на първоначалното представяне на мирния план, САЩ предоставиха на Украйна друг документ. Той съдържаше гаранции за сигурност, написани по аналогия с член 5 от устава на НАТО.

Въпреки това, Politico наскоро писа, че Рубио е заявил ясно на европейските съюзници, че Съединените щати възнамеряват да сключат мирно споразумение, преди да предоставят каквито и да било гаранции за сигурност на Украйна.