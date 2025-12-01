Турският Bayraktar стана първият дрон в света, свалил самолет с ракети въздух-въздух

Турската компания Baykar, която произвежда дронове Bayraktar, проведе „исторически тест“ на дрона Bayraktar Kızılelma, който успешно порази изтребител F-16 с ракета въздух-въздух извън зрителния обсег. Това съобщи пресслужбата на компанията.

Bayraktar Kızılelma е реактивен свръхзвуков стелт дрон, базиран на палуба, с максимално излетно тегло над 5,5 тона, от които над 1500 кг полезен товар.

В сценария, единият F-16 летял във формация с дрон, докато другият действал като „цел“. Къзилелма засекла целта на 30 мили разстояние с помощта на радар, заключила се е към нея и е изстреляла ракета по електронен път. В симулацията дронът успешно неутрализирал високоманеврения F-16 с директно попадение.

По време на теста, в който участваха два турски изтребителя F-16, компанията тества ключовите възможности на дрона: съвместимост с турската ракета „въздух-въздух“ Gökdogan Beyond Visual Range (BVRAAM); способността за работа с турския радар AESA MURAD за откриване, проследяване и поразяване на цели в трудни условия.

Председателят на Baykar и главен технологичен директор Селчук Байрактар нарече това тестване „историческо“ и заяви, че Турция е първата страна в света, постигнала подобен резултат.

„Днес отворихме вратата към нова ера в историята на авиацията. За първи път в историята дрон успешно изстреля радарно насочвана ракета „въздух-въздух“ и точно уцели целта си“, каза Байрактар.

Припомняме, че по-рано Турция представи модернизирания Bayraktar TB2, който получи изкуствен интелект. Новият дрон е способен да разпознава цели, да взема решения в реално време и да действа автономно.