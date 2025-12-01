Преговорите във Флорида: САЩ и Украйна не обявиха споразумение

Марко Рубио заяви, че „има още работа за вършене“

САЩ и Украйна определиха последния кръг от преговорите помежду си като „продуктивен, полезен и успешен“, но засега не съобщават за постигнато споразумение, съобщава Ройтерс. Разговорите се проведоха във Флорида, където двете делегации обсъждат параметрите на евентуален договор за прекратяване на войната.

След срещата държавният секретар Марко Рубио заяви, че „има още работа за вършене“. На разговорите присъства и специалният пратеник на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, който през седмицата се очаква да замине за Русия, за да се срещне с президента Владимир Путин. Засега няма сигнал, че Москва е склонна да приеме предложението, което обсъждат Вашингтон и Киев.

Президентът Тръмп коментира, че и двете страни искат войната да спре и че преговарящите „се справят добре“.