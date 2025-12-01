Официално: Ето кога ще се срещнат Путин и Уиткоф

Руският президент Владимир Путин ще проведе разговори за Украйна с американския пратеник Стив Уиткоф в Москва във вторник следобед, съобщи прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков. Срещата е насрочена за втората половина на деня.

Вчера във Флорида се проведе нов кръг преговори между САЩ и Украйна за възможно споразумение за прекратяване на войната. Американската делегация беше водена от държавния секретар Марко Рубио и включваше специалния пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф, както и зетя на президента Джаред Къшнър.

След оставката на главния украински преговарящ Андрий Ермак заради разследване, Киев бе представен от Рустем Умеров.

Марко Рубио заяви, че преговорите с Украйна са били продуктивни, но все още има работа по постигането на мирно споразумение между Киев и Москва.

САЩ и Украйна обявиха, че са изготвили актуализирана рамка за мир, която включва промени спрямо предишния план на администрацията на Доналд Тръмп, считан от Киев и съюзниците му за твърде благоприятен за Москва.