Airbus падна за секунди – причината? Радиация от Космоса!

Космическата радиация, която предизвика спешни актуализации на бордовите компютри в над 6000 самолета Airbus, може да се превърне в нарастваща заплаха за нашия технологично зависим свят, съобщава BBC.

Инцидентът, отключил масовото приземяване, се случи на 30 октомври 2025 г., когато Airbus A320 на JetBlue внезапно изпадна в неконтролирана загуба на височина по време на полет от Канкун до Ню Джърси. Трима пътници получиха травми на главата, а поне 15 души бяха хоспитализирани след аварийно кацане във Флорида. Разследването установи проблем в компютър, управляващ движещи се части на крилата — вероятно предизвикан от космическа радиация.

Това доведе до извънредни директиви на EASA и FAA - всички засегнати модели Airbus A319, A320 и A321 трябва да бъдат актуализирани незабавно, за да се предотвратят „неконтролирани промени във височината“, които могат да надвишат структурните възможности на самолета. Част от флота – около 900 самолета – се нуждае и от подмяна на хардуер.

Феноменът, обвинен за инцидента, се нарича „единично събитие“ — субатомни частици от Космоса, които, прониквайки през атмосферата, могат да обърнат единични битове в паметта на компютърните системи. Това е познат риск в космическите апарати, но става все по-често срещан и в модерната авиация, чийто софтуер управлява критични полетни функции.

Учените отбелязват, че неутронният поток се увеличава с височината, което прави самолетите по-уязвими. Подобни събития вероятно стоят и зад инцидент от 2008 г. с Airbus A330 на Qantas, при който десетки пътници бяха ранени след внезапни спадове във височината.

Любопитно е, че 30 октомври не се отличава с необичайна слънчева активност, което обърква част от специалистите. Голяма слънчева буря е регистрирана едва на 11 ноември — две седмици след инцидента. Учените подчертават, че освен Слънцето, галактическите космически лъчи — идващи от свръхнови и черни дупки — могат да причинят подобни грешки.

Софтуерните обновления на Airbus се оказват лесни за инсталиране и повечето авиокомпании ги внедряват за часове. До 1 декември почти всички засегнати самолети са върнати в експлоатация. Но експертите предупреждават, че авиацията се нуждае от строги стандарти за защита срещу космическа радиация — стандарти, които засега не са задължителни.

С увеличаването на броя микрочипове в самолетите, автомобилите и медицинската апаратура рискът от подобни „битови обръщания“ расте. Инцидентът с JetBlue може да се окаже повратна точка, която да подчертае колко уязвим е нашият дигитален свят пред сили, идващи далеч отвъд Земята.