Ново силно земетресение удари Турция

Земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер е регистрирано тази сутрин в района на град Съндъргъ, окръг Балъкесир, в Западна Турция, съобщава „Тюркийе тудей“, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е станал в 6:16 ч. местно време (5:16 ч. българско) и е бил последван в рамките на пет минути от две вторични земетресения с магнитуд 4,2 и 4. По предварителна информация няма пострадали, но трусовете са предизвикали силно безпокойство сред жителите на региона.

Същият район бе разтърсен и през август и октомври от по-силни земетресения, при които имаше жертви и разрушения. Заради зачестилите трусове властите подготвят обявяването на Балъкесир за „зона на бедствия, засягаща всички аспекти на живота“.

По данни на АФАД през последните три месеца в областта са регистрирани над 12 000 вторични земетресения.