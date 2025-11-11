Турски военен самолет се разби в Грузия

Няма информация за броя на военнослужещите на борда

Военно-транспортен самолет C-130 на турските въоръжени сили, излетял от Азербайджан, се е разбил на територията на Грузия, съобщи турското министерство на отбраната.

„Военно-транспортният самолет C-130, излетял от Азербайджан към Турция, катастрофира в Грузия. В координация с грузинските власти са започнати издирвателно-спасителни действия“, се посочва в изявлението на министерството.

Към момента няма информация за причините за инцидента, както и за броя на военнослужещите на борда.