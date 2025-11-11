Зам.-говорителят на НАТО: Най-пряката заплаха идва от Русия

Най-пряката заплаха идва от Русия. Това заяви зам.-говорителят на НАТО Клеър Краанен на форум за отбраната и демокрацията, организиран от Центъра за изследване на демокрацията, съобщи БНР.

Краанен подчерта, че опасността няма да изчезне дори след края на войната, защото руският президент Владимир Путин инвестира около 40% от бюджета в военната машина на страната. Тя отбеляза, че засиленото използване на дронове в европейското въздушно пространство представлява пряка заплаха за сигурността.

„Не трябва да бъдем наивни. От анексирането на Крим през 2014 г. НАТО е в процес на сериозна трансформация. Имаме инвестиции в отбраната и военни планове за защита, но в бъдеще е нужно повече. Помощта за Украйна е неразделна част от гарантирането на стабилността в Европа“, поясни Краанен.

Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев допълни, че България трябва да се съсредоточи върху укрепването на противовъздушната и противоракетната отбрана, засилването на сигурността в Черно море и развитието на военната инфраструктура и мобилност.