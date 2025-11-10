"Лукойл" обяви форсмажорно положение в нефтено находище в Ирак

Ирак е спрял всички плащания към „Лукойл“

Руският петролен гигант „Лукойл“ е задействал клауза за форсмажорни обстоятелства за операциите си в находището „Западна Курна-2“ в Ирак. Това е пряк резултат от наложените в края на октомври санкции от САЩ и Великобритания, които затрудняват нормалната дейност на компанията, съобщават източници на Ройтерс.

Четирима независими източника потвърдиха, че Ирак е спрял всички плащания към „Лукойл“, включително парични преводи и доставки на суров петрол. Поради това руската компания е информирала иракското петролно министерство, че форсмажорните условия правят невъзможно продължаването на работата в находището.

Високопоставен представител на иракската петролна индустрия заяви, че ако пречките не бъдат премахнати в срок от шест месеца, „Лукойл“ ще прекрати производството и ще се оттегли от проекта. Междувременно държавната иракска компания SOMO вече е анулирала товаренето на три пратки суров петрол от дела на „Лукойл“.

Находището „Западна Курна-2“ е стратегическият най-важен актив на „Лукойл“ извън Русия. Компанията контролира 75% от проекта, а останалите 25% са държавна иракска собственост. Лицензионната площ е около 300 кв. км, с доказани запаси от около 14 милиарда барела петрол. От началото на експлоатацията са добити над 1 милиард барела, а четири години назад добивът съставлява около 9% от общото производство на Ирак.

Европейската комисия следи ситуацията отблизо и поддържа контакт с държавите членки, които могат да бъдат засегнати от санкциите на САЩ. Говорител на ЕК уточни, че всички сделки, свързани с активите на „Лукойл“, трябва да се съобразяват със санкционните режими. Той отбеляза, че „Лукойл“ не фигурира в списъка на ЕС за санкции във връзка с войната в Украйна и добави, че засега няма доказателства за пряко въздействие върху доставките на горива за Европа.

ЕК ще следи развитието на ситуацията, особено през предстоящите седмици с оглед на началото на отоплителния сезон. Възможно е до края на годината да бъде взето решение за постоянно спиране на вноса на руски горива в ЕС, припомни говорителят, като се позова на лятното предложение за прекратяване на вноса на руски петрол и газ до края на 2027 г.