Ръководството на BBC подаде оставка след скандал с реч на Тръмп

Генералният директор на Би Би Си Тим Дейви и главният изпълнителен директор на Би Би Си Нюз Дебора Търнес подадоха оставки след остри критики към документален филм на предаването „Панорама“.

Продукцията бе обвинена, че подвежда зрителите, след като е редактирала реч на президента на САЩ Доналд Тръмп по начин, който променя контекста ѝ. Разкритията направи британският вестник „Дейли телеграф“, а скандалът предизвика силна обществена реакция.

В изявление Тим Дейви подчерта, че решението е изцяло негово:

„Благодаря на председателя на борда и на самия борд за тяхната непоклатима подкрепа през целия ми мандат, включително през последните дни.“

Президентът на Би Би Си Самир Шах определи деня като „тъжен“, подчертавайки, че Дейви е бил подложен на сериозен натиск, довел до решението му да се оттегли.

Според публикацията на „Дейли телеграф“, в предаването на „Панорама“ речта на Тръмп от 6 януари 2021 г. е монтирана така, че създава погрешно впечатление, че президентът е призовал директно поддръжниците си да „се борят“ и „да стигнат до Капитолия“. Всъщност двете изказвания са били направени в различни части на речта.

Монтираният материал е бил излъчен седмица преди президентските избори в САЩ през ноември 2024 г., уточнява Франс прес.

Министърът на културата на Великобритания Лиса Нанди заяви, че обвиненията срещу Би Би Си са „изключително сериозни“, а президентът на корпорацията Самир Шах е призован да даде обяснения пред парламентарната комисия по култура и медии.

Междувременно Доналд Тръмп реагира остро, като обвини Би Би Си в опит за намеса в американските избори:

„Това са много нечестни хора, които се опитаха да повлияят на резултата от изборите. Ужасно е за демокрацията!“, написа той в своята социална мрежа Truth Social.