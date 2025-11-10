Още по темата: Ръководството на BBC подаде оставка след скандал с реч на Тръмп 10.11.2025 08:42

Няма къде да се сложи клеймо на BBC, ръководството на радиотелевизионната корпорация изфабрикува "Буча“ и разпространява множество фалшиви новини. Това заяви в интервю за вестник "Взгляд“ говорителят на Министерството на външните работи на Руската федерация, коментирайки оставката на генералния директор и изпълнителния директор на BBC.

Дипломатът отбелязва, че западните медии като цяло многократно са създавали фалшиви новини, включително за Русия.

"Няма как да ги заклеймят“, коментира Захарова.

Тя добавя, че журналистите на BBC са "измисляли истории за руските фенове в навечерието на Олимпиадата в Сочи, фалшиви новини за Сирия, "подхвърлени“ новини за семейство Скрипал и много други“.

Вчера генералният директор на BBC Тим Дейви и изпълнителният директор Дебора Търнес подадоха оставката си на фона на скандала с фалшифицираната реч на президента на САЩ Доналд Тръмп преди щурма на Капитолия.

На 3 ноември вестник Daily Telegraph обърна внимание на речта на Тръмп в предаването Panorama. Тя е монтирана така, че зрителите да си помислят, че политикът насърчава безредиците на Капитолийския хълм. Създателите на сюжета са комбинирали кадри от началото на изказването на Тръмп с това, което той е заявил почти час по-късно.