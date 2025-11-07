Турция издаде заповед за арест на Бенямин Нетаняху

По обвинение в геноцид и системно насилие срещу цивилни в Газа

Истанбулската Главна прокуратура издаде днес заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и 36 други високопоставени израелски представители, обвинени в геноцид във връзка с военните операции на Израел в Газа, съобщават турски медии, цитирани от БТА.

Сред включените в списъка фигури са министърът на отбраната Израел Кац, министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, началникът на Генералния щаб Еял Замир и командирът на израелските военноморски сили Давид Саар Салама, според прессъобщение на прокуратурата.

Разследването се съсредоточава върху това, което турските власти определят като системно насилие срещу цивилни в Газа. Прокуратурата посочва конкретни инциденти, датиращи от октомври 2023 г., включително удари по болници, довели до множество цивилни жертви.

Сред случаите е и убийството на хуманитарни работници от организацията World Central Kitchen на 1 април 2024 г., когато няколко служители загинаха при израелски удар по време на хуманитарна мисия.

Турция е открит критик на израелската военна кампания в Газа, започнала след атаката на Хамас в южната част на Израел през октомври 2023 г. В отговор на конфликта турското правителство преустанови дипломатическите и търговски отношения с Израел.