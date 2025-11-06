Азербайджан привежда армията си по стандартите на НАТО и засилва сътрудничеството с Алианса

Азербайджан възнамерява да разшири военното сътрудничество с НАТО и вече преобразува въоръжените си сили в съответствие с нейните стандарти. Това обяви президентът Илхам Алиев на среща с делегация на НАТО.

Алиев отбеляза, че в този контекст републиката тясно си сътрудничи с Турция – двете страни наскоро подписаха Меморандум за разбирателство за укрепване на взаимната военна сигурност. Според него, Азербайджан „е постигнал основната си цел от получаването на независимост в началото на миналия век – освобождаването на земите си от окупация“ и ще продължи курса си на военна модернизация.

"Президентът добави, че отношенията на Азербайджан с НАТО се простират отвъд военната сфера: сътрудничеството в регионалното развитие, енергийната сигурност и други области също е на дневен ред. Страните обсъдиха перспективите за по-нататъшно сътрудничество и обмениха мнения по регионални и глобални въпроси", съобщават от кабинета на Алиев.

На срещата присъстваха постоянните представители на Турция, Гърция, Унгария, Черна гора, Нидерландия, Северна Македония, Норвегия, Словакия, Словения, Швеция, Чехия, Португалия и Испания в НАТО, както и заместник-постоянните представители на Съединените щати и Франция.

Това лято азербайджанската армия участва в учението на НАТО „Agile Spirit 2025“. В рамките му се проведе и съвместно обучение по планиране на военни операции.