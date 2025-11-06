Кремъл: Реакция от САЩ за „Посейдон“ и „Буревестник“ не е имало

Москва не е получила никаква реакция от Вашингтон относно изявленията на руския президент Владимир Путин по време на оперативното заседание на Съвета за сигурност, както и по повод успешните изпитания на ядрените системи „Посейдон“ и „Буревестник“.

Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос, съобщават руски медии.

„Не, не е постъпила никаква реакция“, посочи Песков.

Вчера президентът Владимир Путин обсъди с постоянните членове на руския Съвет за сигурност изявленията на американския лидер Доналд Тръмп относно намерението на САЩ да възобновят ядрените изпитания.

"Руският държавен глава е възложил на съответните ведомства да оценят необходимостта и Русия също да се подготви за възможни ядрени тестове", допълни Песков.