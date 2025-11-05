Президентката на Мексико стана жертва на сексуален тормоз (ВИДЕО)

Президентът на Мексико, Клаудия Шейнбаум, стана жертва на сексуален тормоз по време на обиколка в центъра на Мексико Сити, инцидент, който предизвика широко възмущение сред мексиканците. В 18-секундно видео, заснето от минувачи и разпространено в социалните мрежи, се вижда как неизвестен мъж приближава Шейнбаум отзад и я опипва, докато тя поздравява поддръжници на площада "Сокало".

Записът показва как президентът се отдръпва и се чувства видимо неудобно, докато охраната ѝ се намесва, за да спре агресора. Мъжът, чиято самоличност все още не е установена, е прегърнал Шейнбаум и поставил ръцете си върху торса ѝ, преди да бъде задържан от бодигардовете ѝ.

Un sujeto 'manosea’ a Sheinbaum y nadie reacciona a tiempo.



Si eso le pasa a la presidenta, rodeada de seguridad, ¿qué pueden esperar las demás mujeres?



🎥 @goliveros pic.twitter.com/KkdIyUFBrX — Noticias Guerrero Hoy (@NoticiasGroHoy) November 4, 2025

Секретариатът по въпросите на жените на мексиканското правителство осъди инцидента и подчерта, че никоя жена не трябва да бъде изложена на сексуален тормоз. Те подчертаха, че близостта на президента с хората не трябва да се възприема като оправдание за нахлуване в личното ѝ пространство или за осъществяване на физически контакт без нейно съгласие.