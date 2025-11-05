Сергей Рябков: Присъствието на САЩ в Карибско море засилва напрежението

По думите му Москва следи внимателно действията на САЩ

Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви, че струпването на американски войски в Карибско море е „необосновано“ и води до засилване на напрежението в региона, съобщава Ройтерс.

По думите му Москва следи внимателно действията на САЩ, които провеждат военна кампания в Карибско море и източната част на Тихия океан под претекст за борба с наркотрафика. В резултат на американските операции досега са атакувани най-малко 14 плавателни съда, а загиналите са 61 души.

„Постоянно сме в контакт, не го крием. Дневният ред е обширен и въпросите за сигурността заемат едно от централните места“, посочи Рябков в отговор на въпрос относно диалога между Москва и Вашингтон на фона на изявленията на президента Доналд Тръмп за възможни ядрени опити.

Руският дипломат добави, че за евентуална среща между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп е необходима внимателна подготовка, като министерствата на външните работи на двете страни вече работят по съдържателната ѝ част.