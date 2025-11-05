Световните конфликти водят до ръст на инсултите и сърдечните заболявания

Общият брой на приетите в болница пациенти с инсулт в Украйна е нараснал с 16 %

Експерти предупреждават, че конфликтите по света са причина за тревожно нарастване на броя на инсултите и сърдечните заболявания, съобщава The Telegraph.

Неотдавнашно изследване, проведено в Украйна, показва, че хроничният стрес и нарушаването на здравните услуги рязко увеличават честотата на инсултите - особено сред хората, живеещи в районите на фронтовата линия.

Общият брой на приетите в болница пациенти с инсулт в Украйна е нараснал с 16 %, като в някои фронтови райони скокът достига 60 %.

Експертите смятат, че е много вероятно същите тенденции да се наблюдават и в други конфликтни зони като Судан и Газа.

„Доказателствата сочат, че има по-висок процент на различни сърдечносъдови заболявания като инсулт и инфаркт по време на различни конфликти, войни, стрес и безредици“, казва пред The Telegraph професор Тим Чико, професор по сърдечносъдова медицина и почетен консултант кардиолог в университета в Шефилд.

Изследванията показват, че хроничният стрес от войната, съчетан с нарушаване на здравните услуги, може да увреди кръвоносните съдове и да предизвика образуване на кръвни съсиреци, което рязко повишава риска от инсулти за живеещите в конфликтни зони.

Инсултът настъпва, когато притокът на кръв към част от мозъка е блокиран или кръвоносен съд се спука, лишавайки мозъчната тъкан от кислород и хранителни вещества. Това може да доведе до трайно увреждане на мозъка, инвалидност или смърт, ако не се лекува своевременно.

Съществуват два основни вида инсулти: исхемични инсулти, причинени от кръвен съсирек, който блокира кръвоносен съд в мозъка, и хеморагични инсулти, причинени от кръвоизлив в мозъка.

Според професор Чико някои от инсултите имат специфични причини, като тютюнопушене или вродени аномалии на съдовете, но стресът и смущенията, свързани с конфликти и войни, увеличават риска и от двата вида инсулти.

Проучвания в Европа, САЩ и Австралия показват, че в повечето страни смъртността от инсулти се е увеличила през първата половина на 20-ти век, от началото на Първата до края на Втората световна война.

Според професор Чико публикуваните данни показват по-висока честота на инфарктите по време на нападенията с ракети „Скъд“ в Близкия изток в началото на 90-те години на миналия век.

В Украйна неотдавнашните данни показват, че националните хоспитализации с остър инсулт са се увеличили средно с 16% през 2024 г. в сравнение с 2021 г., въпреки значителния спад на населението след началото на войната през 2022 г.

Данните също така показват, че според Световната здравна организация понастоящем приемът остава значително по-висок от средния за Европейския съюз (ЕС), като се смята, че той е много по-висок в районите на фронтовата линия.

Медицински експерти в Украйна предупреждават за скрита здравна криза, тъй като общностите се борят с рязкото увеличаване на броя на инсултите и други сърдечносъдови проблеми, причинени от войната.

Според лекарите в районите на фронтовата линия случаите на инсулт са се увеличили с около 60 %, като Харков, който редовно е подложен на руски обстрел, е един от най-засегнатите региони.

„Посттравматичното стресово разстройство е един от основните проблеми, с които се сблъскваме по време на война - не единственият, разбира се, но е голям“, казва д-р Наталия Некрасова, професор в катедрата по неврология в Харковския национален медицински университет, пред The Telegraph.

"Посттравматичното стресово разстройство може да доведе до инсулт, защото хората, страдащи от посттравматично стресово разстройство, постоянно водят своята вътрешна война.

Д-р Некрасова заяви, че жените, които се грижат за деца и възрастни хора в районите на фронтовата линия, са най-честите пациенти в отделенията в Харков.

Прекъсването на работата, лошите условия на живот, постоянната заплаха от руски въздушни удари и аванси са довели до епидемия от хроничен стрес.

Пациентите също така са по-склонни да страдат от екстремни последици поради трудността да се достигне до бързо и ефективно лечение.

Много украинци се затрудняват да достигнат бързо до болниците, особено в районите на фронтовата линия, където пътуването от селските градове може да отнеме часове.

Продължаващите обстрели, повредените пътища, прекъсванията на електрозахранването и ограничените комуникации затрудняват оказването на спешна помощ.