ООН: Парниковите емисии в света са се увеличили през 2024 г. предимно заради Индия и Китай

Емисиите на парникови газове са се увеличили с 2,3 на сто през 2024 година, движени от ръст в Индия (с население от 1,46 милиарда души), следвана от Китай, Русия и Индонезия. Това сочат оповестени днес данни на ООН, цитирани от БТА.

Според годишния доклад на Програмата на ООН за околната среда (UNEP), публикуван преди Конференцията по климата COP30 в Бразилия, общите емисии на парникови газове са достигнали 57,7 милиарда тона въглероден еквивалент (CO₂) през миналата година.

Парниковите газове, изхвърлени в атмосферата от Европейския съюз, са продължили да намаляват, за разлика от САЩ, където нивата отново са се повишили през 2024 г.

ООН напомня, че тези равнища трябва значително да намалеят, за да бъдат постигнати целите на Парижкото споразумение, което има за цел повишаването на средната температура на въздуха в световен мащаб да бъде сведено до 1,5 градуса по Целзий.