Лавина уби седем души в Непал (ВИДЕО)

Най-малко седем алпинисти – петима чужденци и двама непалци – са загинали, след като бяха застигнати от лавина на връх в североизточен Непал, съобщи BBC.

Инцидентът е станал в понеделник около 9:00 ч. местно време (03:15 GMT) близо до базовия лагер на планината Ялунг Ри в района Долакха.

Спасителни екипи са открили телата на двама от загиналите, а издирването на останалите петима продължава. Смята се, че те са били затрупани от снежната маса. Осем други катерачи са били спасени и са транспортирани в столицата Катманду, където получават медицинска помощ.

Всички алпинисти са били част от група, потеглила към върха около час преди лавината, съобщи началникът на полицията в района пред BBC Nepali.

„Телата на останалите петима вероятно се намират на дълбочина от 3 до 5 метра под снега. Ще е нужно време, за да ги открием,“ заяви Мингма Шерпа, председател на Seven Summit Treks.

Сред загиналите има двама италианци, канадец, германец, французин и двама непалци, които са били планински водачи.

Според местната полиция спасителен хеликоптер е успял да кацне в района На Гаун, на около пет часа пеша от базовия лагер на Ялунг Ри. Един от ранените алпинисти разказа пред вестник The Kathmandu Post, че групата е подала многократни сигнали за помощ, но реакцията е закъсняла.

„Ако спасителите бяха пристигнали навреме, можеше да бъдат спасени повече хора“, сподели той.

Полицията съобщи, че лошите метеорологични условия и трудният терен са затруднили спасителните действия и достъпа на хеликоптери.

По информация на The Kathmandu Post групата се е подготвяла да изкачи близкия връх Долма Кханг (6332 м), като част от аклиматизацията си е планирала изкачване на Ялунг Ри (5630 м).