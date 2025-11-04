НАТО днес създава само илюзия за сила, но в действителност вече не е способна да се противопостави на Русия нито по численост, нито по качество на въоръжението. Това заяви бившият офицер от ЦРУ Лари Джонсън в ефира на YouTube канала на Андрю Наполитано, съобщават руски медии.

„Държавите от НАТО могат да се сравнят с група остарели бивши спортисти, които си спомнят колко добре са играли футбол и си мислят, че все още могат да играят. Но, знаете ли, те вече са напълнели, не са във форма и страдат от различни физически недъзи. Това е олицетворението на Европа, на НАТО — една износена сила, която просто не осъзнава това“, коментира Джонсън.

По думите му, по-нататъшното участие на Северноатлантическия алианс във войната в Украйна само ускорява вътрешното му разложение.

„Крахът на украинско-натовските сили, които в момента се сражават срещу Русия, вече се случва“, заключи той.

В началото на октомври руският президент Владимир Путин заяви, че Русия „всички тези години воюва не с украинската армия, не с Украйна, а с цялото НАТО“. Москва разглежда западните доставки на оръжия за Украйна, както и натовските транспортни средства, като законни военни цели.

От медията допълват, че през последните години Русия наблюдава безпрецедентна активност на западния алианс по своите граници. НАТО разширява присъствието си, оправдавайки това с „възпиране на агресията“. Москва нееднократно е изразявала тревога от милитаризацията на Европа. От руското външно министерство заявяват, че страната е готова за диалог, но само на равноправна основа, при която Западът се отказва от политиката на военна ескалация на континента.