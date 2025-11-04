Засякоха американски самолетоносач в Южнокитайско море (СНИМКА)

Нови сателитни изображения заснеха ударната група самолетоносач на ВМС на САЩ (Carrier Strike Group 11), оперираща в Южнокитайско море на фона на ескалиращото напрежение с Китай, съобщава Newsweek.

Южнокитайско море е критичен морски коридор, през който преминава около една пета от световната търговия годишно. Китай претендира за суверенитет над по-голямата част от водния път, което го противопоставя на няколко съседни държави. Разширяващото се китайско военноморско присъствие във филипинската изключителна икономическа зона доведе до драматични конфронтации и сблъсъци с Филипините – съюзник на САЩ по договор.

Снимка, направена на 2 ноември от сателит на Европейската космическа агенция, показва атомния самолетоносач USS Nimitz и няколко кораба за поддръжка. Корабите са били позиционирани на около 130 мили югоизточно от атола Втори Томас – зона, превърнала се в една от най-спорните горещи точки между Филипините и Китай.

Ударната група включва най-малко четири разрушителя клас Arleigh Burke (оборудвани с управляеми ракети) и крайцера клас Ticonderoga – USS Princeton.

В публикация в X, анализаторът Андерсън отбеляза, че присъствието на групата изглежда е "над средното" ниво на разполагане в сравнение с обичайната активност на САЩ в Южнокитайско море, въпреки че районът е чест патрулен маршрут за американски военни кораби.