Отиде си легенда на киното, три пъти номинирана за „Оскар“ (СНИМКИ)

Американската актриса Даян Лад – номинирана три пъти за „Оскар“ и известна с ролите си в „Диво сърце“ и „Алис вече не живее тук“ – е починала на 89-годишна възраст, съобщи АФП.

Новината бе потвърдена от нейната дъщеря, носителката на „Оскар“ Лора Дърн.

„Моята невероятна героиня и безценен дар – майка ми – си отиде тази сутрин в дома си в Охай, Калифорния, с мен до нея“, сподели актрисата в изявление до The Hollywood Reporter.

Даян Лад има забележителна кариера, обхващаща осем десетилетия. Тя е била три пъти номинирана за награда „Оскар“ за най-добра поддържаща роля – за участията си във филмите „Алис вече не живее тук“ (1974) на Мартин Скорсезе, „Диво сърце“ (1990) на Дейвид Линч и „Блуждаеща роза“ (1991).

Родена през 1935 г. в Мисисипи, Лад започва кариерата си на театралната сцена и в телевизията, преди Скорсезе да ѝ даде пробивната роля на острата и забавна сервитьорка в „Алис вече не живее тук“.

През 1990 г. тя отново се снима заедно с дъщеря си Лора Дърн в култовия филм на Дейвид Линч „Диво сърце“, отличен със „Златна палма“ в Кан. Година по-късно двете отново споделят екрана в драмата „Блуждаеща роза“, ситуирана в дълбокия американски Юг по време на Голямата депресия.

Сред другите запомнящи се роли на Даян Лад са участията ѝ в „Китайски квартал“ и „Вътрешна империя“.

„Тя беше най-прекрасната дъщеря, майка, баба, актриса, артист и състрадателен дух, който сякаш е излязъл от мечтите,“ написа Дърн. „Бяхме благословени да я имаме. Сега тя лети с ангелите си.“

Причината за смъртта не е съобщена.