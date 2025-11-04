Технологичните империи между САЩ и Китай в надпревара за затвърждаване на превъзходството

Технологичната сделка между САЩ и Великобритания, обявена през септември 2025 г., обещава да ускори развитието на сектора на изкуствения интелект във Великобритания, но критиците предупреждават, че това ще се случи за сметка на националния технологичен суверенитет, пише Asia Times.

Това отразява постоянната тенденция на американското правителство и частни интереси да разширяват технологично обусловена форма на хегемония, използвайки комуникации, данни и системи с изкуствен интелект, за да задълбочат зависимостта си от американските мрежи и да се превърнат в оръжие срещу съперниците си.

Китай е изградил паралелна структура на влияние чрез собствения си технологичен износ, производствена база и интегрирани вериги за доставки, оспорвайки американския модел без скъпоструващото глобално военно присъствие.

И за разлика от по-ранните империи, системите на Вашингтон и Пекин все повече се припокриват: Испания, отдавна смятана за надежден партньор на американските технологични фирми и специалисти по сигурност на данните , се сблъска с натиск от САЩ, след като през юли сключи договор с китайската компания Huawei за съхраняване на данни от съдебни подслушвания.

И двете технологично задвижвани мрежи обаче са изправени пред нарастващо разпространение на възможности. Напредъкът в производството, картографирането на ресурсите и цифровото развитие улеснява по-малките държави да изграждат индустрии, които досега бяха доминирани от големи сили.

„Малки държави като Тайван и Холандия са създали специализирани предложения в нишови части от световната верига за доставки на изкуствен интелект“, се казва в статия в списанието за дигитално право и политика Just Security. Може да се появи по-балансиран и конкурентен ред, въпреки че САЩ и Китай все още запазват значително влияние.

САЩ поддържат силно чуждестранно присъствие повече от век. Когато Илайху Руут става военен министър през 1899 г., той вече е прекарал десетилетия в култивиране на националния елит като юрист и след като встъпва в длъжност, модернизира армията за продължителни операции в чужбина.Последващата американска експанзия в Куба, Пуерто Рико и Филипините беше представена като бащинско управление – за да се разпространи „цивилизаторската мисия“ към по-малко щастливите, нуждаещи се от дълъг период на бащинско обучение – а не като колониално завоевание. И все пак военната сила остана централна за напредъка на правителствените и частните американски интереси.

След Втората световна война, разпадането на европейските империи остави САЩ и Съветския съюз с конкуриращи се сфери на влияние.

За разлика от по-милитаризирания подход на Москва, „формите на контрол на Вашингтон са били в по-голяма степен съобразени с волята на местното население“, създавайки това, което учените наричат „империя по покана “, според норвежкия историк Гейр Лундестад. Военната и подривна сила често са били използвани за насърчаване на интересите на САЩ, но много държави са си партнирали доброволно, за да получат финансова и техническа помощ.

С разпадането на Съветския съюз през 1991 г. САЩ навлязоха в нова фаза на разширяване. Технологии като GPS, които достигнаха пълно глобално покритие през 1993 г., разшириха американската мощ като „тиха комунална услуга “, предоставяща все по-важна услуга.

Бързото разпространение на интернет под американски надзор допълнително разшири американските стандарти и контрол върху глобалните комуникации, докато възходът на технологични гиганти като Microsoft, Intel и Google постави американски софтуер и хардуер в центъра на глобализираните технологични системи.

Дори след като глобалната военна демобилизация последва Студената война, Вашингтон демонстрира продължаващото си бойно и технологично господство чрез ограничени конфликти в Персийския залив и прецизни удари на Балканите. Доминирайки в световния износ на оръжие, той задълбочи влиянието си, като интегрира повече страни в американските оръжейни системи и вериги за доставки на отбрана.

И все пак, в рамките на години, провалите в Афганистан и Ирак разкриха границите на инвазиите и окупациите, които вече не гарантираха контрол над ресурсите или населението. Към март 2025 г. Америка имаше 1,3 милиона души персонал, разположени в чужбина, което отразява остарелия акцент върху физическото присъствие.

Тъй като близо 90% от корпоративните активи в развитите икономики вече са нематериални, като например софтуер, патенти и интелектуална собственост, същата логика важи и за проекцията на власт.

Цифровите мрежи и отдалечените възможности са заменили голяма част от това, което някога са представлявали постоянните гарнизони.

Предложението на Тръмп от октомври 2025 г. за връщане на афганистанската военновъздушна база Баграм, за да се противодейства на Китай, ако е истинско, отразява трайността на това по-старо стратегическо мислене. Анализаторите отбелязаха , че повечето от възможностите за наблюдение и удари, които той спомена, вече са реализирани чрез дронове с голяма автономност, сензорни решетки и сателити. Уязвимостта на руския Черноморски флот в Крим от дронове и ракетни удари по време на войната с Украйна допълнително показва новите ограничения на фиксираните бази в оспорваните региони.

При администрацията на Обама, САЩ вече бяха коригирали военната си стратегия към целенасочени удари, цифрово наблюдение, кибероперации и космическо наблюдение, общо известни като „ троен навес “.

Тези мерки бяха разширени по време на администрациите на Тръмп и Байдън, като Програмата за напреднали изследователски проекти в областта на разузнаването (IARPA) разкри значителен напредък в биометричните дронове , способни по-ефективно да идентифицират и насочват лица.

Космосът възвърна централната си роля за намаляване на разрастващата се американска военна тежест. През септември 2025 г. Агенцията за развитие на космоса стартира първата фаза на своята архитектура за разпространение на бойни изтребители (Proliferated Warfighter Space Architecture) - мрежа от нискоорбитални спътници за глобално наблюдение и комуникация.

Други програми като „ Златният купол “ , надграждащи концепциите за „ Междузвездни войни “ на Рейгън и тройния купол на Обама, се стремят да обединят космически, наземни и кибер мрежи в автоматизирана отбранителна мрежа на САЩ , интегрирана с частния сектор. Изкуственият интелект и автономните системи за разузнаване, наблюдение и разузнаване (ISR) непрекъснато прехвърлят все повече вземане на решения на кодиране.

Голяма част от тази технологична архитектура се простира отвъд военните. Системи с двойно предназначение като Starlink и интегрирани инструменти за изкуствен интелект са станали незаменими както за правителствата, така и за населението. Много държави хостват публичните си данни на американски облачни сървъри, докато гражданите им комуникират чрез WhatsApp и плащат за услуги чрез Google Pay – ежедневни зависимости, поддържани без нито един американски войник наоколо.

Предизвикателството на Китай

Китай също така изгражда противокосмически оръжия и сателитни системи, за да се противопостави на орбиталното господство на САЩ, а военните му възможности са съчетани по подобен начин със стратегически и търговски компоненти.

Инициативата „ Един пояс, един път “ (BRI), стартирала през 2013 г., и нейното дигитално продължение, „Дигиталният път на коприната“ , се разраснаха до ниво, което може да конкурира американските инициативи. За първи път Вашингтон се изправя пред конкурент, способен да предложи на страните сравними материални ползи в мащаб, какъвто дори чуждестранните инфраструктурни проекти на Съветския съюз не са постигали.

Въпреки тревогата на Запада относно рисковете за сигурността, свързани с китайските технологии, много развиващи се и нововъзникващи страни продължават да внедряват китайска цифрова инфраструктура. Висококачественото оборудване, ниските цени и държавно подкрепеното финансиране правят китайските системи незаменими дори за правителствата, осъзнаващи потенциала за наблюдение и зависимост, което важи и за американските технологии.

Цифровата инфраструктура на Китай е умишлено проектирана за оперативна съвместимост с последващи китайски технологии, което гарантира, че подобренията и поддръжката зависят от непрекъснатата китайска подкрепа.

Както отбеляза икономистът Дев Нейтън , един от основните начини, по които империализмът на 21-ви век функционира, е чрез глобалните вериги за създаване на стойност (GVCs) и глобалните производствени мрежи. Специализацията на Китай в производството означава, че неговите GVCs извличат стойност, без директно да изнасят капитал.

Чрез заливане на пазарите с основни технологии, за да подбият конкурентите в смартфоните, електрическите мрежи, приложенията за плащане и комуникационните технологии, тя създава многопластови зависимости между различните индустрии.

Производственото и логистично измерение на китайското отвъдморско влияние е очевидно в цяла Европа, някога център на световната индустриална и имперска мощ. Белгийското пристанище Зебрюге сега е 85,5% собственост на китайската Cosco, която също така държи дялове в близките Антверпен, Ротердам и други европейски пристанища. Автоматизирани китайски кранове разтоварват китайски товари, управлявани от китайски логистичен софтуер и платформи за проследяване, което дава на Пекин присъствие на всяко ниво от веригата за доставки.

Влиянието на САЩ обаче остава силно засилено и Вашингтон оказва натиск върху европейските съюзници да блокират инфраструктурните проекти на Huawei и да ограничат достъпа на Китай до сектори с напреднали технологии.

Американските платформи, от социалните медии до облачната инфраструктура и софтуерните системи, продължават да доминират в дигиталните екосистеми на Европа, а под натиск от САЩ Дания наскоро конфискува китайски производител на чипове, опериращ в страната, Nexperia, позовавайки се на „сериозни недостатъци в управлението “.Въпреки че Китай среща силна съпротива срещу разширяването на технологичното си присъствие в Европа, той се очертава като предпочитан партньор за развитие за голяма част от Глобалния Юг. Компании като Huawei и ZTE вече доминират на световния пазар на 5G, доставяйки инфраструктура и оборудване на десетки страни.

„Китай сега е основна сила в дигиталното развитие на страните от Глобалния Юг, с важни последици за техните дигитални икономики, общества, политики и др.“, се казва в статия в списанието „Информационно общество“.

Китайският износ на електроника и електрически превозни средства също се е увеличил рязко, като повече от половината вече е насочен към страни извън ОИСР. През първите осем месеца на 2025 г. износът за Латинска Америка и Карибите се е увеличил с 11% в сравнение с 2024 г. , докато доставките са се увеличили със 72% в Близкия изток, със 75% за страните от АСЕАН и с 287% за Африка в сравнение с миналата година. В областта на възобновяемата енергия Китай е лидер в производството на слънчеви панели и вятърни турбини, намалявайки глобалните разходи и ускорявайки зеления преход.

Това са нововъзникващи технологии, в които Китай изпреварва на ранен етап, създавайки зависимости, които биха могли да продължат с години.

Въпреки че Китай не поддържа официално военно присъствие в чужбина, мерките за сигурност въпреки това помагат за подкрепа на стремежите му. Неговата Глобална инициатива за развитие за растеж, основан на инфраструктурата, се допълва от Глобалната инициатива за сигурност за кооперативна стабилност. Китайските полицейски програми също така осигуряват обучение и съвместни патрули за сигурност в страните партньори , докато частните военни компании помагат за сигурността на инфраструктурата на BRI заедно с местните и националните сили.

Разпространение на технологичната мощ

Разрушаването на дуопола в технологичната инфраструктура между САЩ и Китай е сериозно предизвикателство, а войната на Русия в Украйна илюстрира колко зависима остава Москва от старата парадигма на териториален контрол, подтикната отчасти от ограничената ѝ способност да се конкурира чрез модерно, мрежово влияние.

Въпреки това, Русия експериментира с модел на империя, базиран на технологични услуги, постигайки известен успех в осигуряването на технологично наблюдение в Беларус и Централна Азия , както и със своята глобална навигационна услуга ГЛОНАСС.

През 2024 г. Русия подписа споразумения и с Мали, Буркина Фасо и Нигер за доставка на сателити и телекомуникационни системи, докато руската аерокосмическа фирма Bureau 1440 се опитва да разработи глобална широколентова мрежа.

Въпреки тези усилия, Русия изостава и възможностите ѝ за разширяване на влиянието може би се затварят, тъй като се наблюдава по-широко изравняване на технологичните възможности. Фабриките, технологиите и ресурсите станаха по-лесни за локализиране, което ерозира предимствата, които някога са имали големите сили.

Автоматизираните фабрики с „ гасене на светлините “, например, намаляват привлекателността на чуждестранната работна ръка, докато строителството на фабрики е станало по-рационализирано . По време на инициативите на администрацията на Байдън за връщане на производството към чуждестранни работници и пренасочване към „френдшоринг“, Китай бързо създаде промишлени предприятия в Мексико.

Макар че това демонстрира господството на Китай в производството, то също така подчерта колко лесно индустриалният капацитет може да бъде възпроизведен в чужбина. Индия и страните от Югоизточна Азия по подобен начин увеличиха производството си през последните години, разсейвайки предишната концентрация на власт в Китай.

Същата тенденция на децентрализация е видима и във финансовите технологии. Бразилската система Pix , представена през 2020 г., показва, че страните със средна сила вече могат да развиват независими мрежи за цифрови плащания, без да разчитат на китайска или американска финансова инфраструктура.

Контролът върху ресурсите също губи традиционното си стратегическо значение. Минералните богатства на Афганистан, например, някога са били разглеждани като критична награда за завладяване, но сега имат по-малко значение, тъй като възобновяемата енергия и напредналите технологии за картографиране на минерали са разширили предлагането. След години на фокус върху южноамериканските литиеви запаси, Германия наскоро обяви едно от най-големите находища в света и е малко вероятно това да е последното революционно откритие.

С потенциалното намаляване на недостига и по-широкото разпространение на технологиите и производството, конкуренцията за ресурси и монополите, които някога са определяли империята, може най-накрая да започнат да отслабват. И все пак, крахът на технологичните империи означава, че военната сила отново може да се превърне в основен инструмент на властта, както Русия демонстрира.

Друг проблем е, че американските и китайските субекти просто консолидират технологичното си господство, задушават или отвличат иновациите и блокират появата на нови системи. Дори когато възможностите започват да се изравняват в световен мащаб, и двете сили продължават да се стремят да запазят съперничеството си, вместо да позволят появата на по-отворен ред.

Джон П. Руел е австралийско-американски журналист, живеещ във Вашингтон, окръг Колумбия, и кореспондент по международни въпроси за Независимия медиен институт . Той е сътрудник на няколко издания за външни работи, а книгата му „ Бюджетна суперсила: Как Русия предизвиква Запада с икономика, по-малка от Тексас “ е публикувана през декември 2022 г.

Тази статия е изготвена от „Икономика за всички“ , проект на Независимия медиен институт.