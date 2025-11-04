Иранските дронове Shahed са бъдещето на войната: Забелязала ли го е Америка?

Нуждата на американските военни от дронове с голям обсег и еднопосочна атака е спешна. Според служителя на американската армия генерал-майор Джеймс Бартоломейс, популярността на войната с дронове по целия свят допринася за това нарастващо търсене, пише The National Interest.

Бартоломейс, командващ генерал на 25-та пехотна дивизия, наскоро заяви , че Индо-тихоокеанското командване на САЩ (USINDOPACOM) „се учи от случващото се в Украйна“ – визирайки огромната роля, която безпилотните летателни апарати (БЛА) са изиграли в този конфликт.

Притежаването от Русия на смъртоносни дронове, разработени в Иран, допринесе значително за офанзивните военни усилия на страната срещу Украйна. Както Москва, така и Киев продължават да използват дронове като част от съответните си усилия на фронтовата линия. Докато САЩ изглежда изостават по отношение на производството на по-евтини безпилотни летателни апарати за конфликти, нова компания за специални ефекти, създадена от 25 -та пехотна дивизия, ще работи за отстраняване на този недостатък.

„Абсолютно трябва бързо да изградим този капацитет“, каза Бартоломейс. „Трябва да го тестваме в нашия регион; също така трябва да работим със съюзниците и партньорите си, за да направим същото.“

Тъй като дроновете са евтини за производство и осигуряват смъртоносно въздушно въздействие на част от цената на конвенционалните самолети и ракети, нарастващата им популярност както сред държавните, така и сред недържавните участници е логична. От началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. западното разузнаване и украинското правителство потвърдиха продажбата, доставката, обучението и използването на набор от смъртоносни дронове, разработени в Иран, от руските сили. Изображения и кадри, изобразяващи както иранските смъртоносни дронове Шахед-136, така и Шахед-131, използвани при руски атаки, насочени към енергийната и гражданската инфраструктура в Украйна, са добре документирани.

Серията Shahed се нарича барикадиращи боеприпаси или „самоубийствени“ дронове. Те се задържат около целта известно време, преди да се взривят при удар. Разработени от Shahed Aviation Industries, тези евтини безпилотни летателни апарати са се превърнали в един от най-популярните износни стоки на Техеран. Всеки дрон от тази серия струва приблизително от 20 000 до 50 000 долара, но дори и най-скъпите от тях струват само част от цената на съвременна батарея от ракети земя-въздух. Shahed-136 се задвижва от китайския двигател MD550, осигуряващ максимална скорост от приблизително 185 километра (115 мили) в час.

Зависимостта на Русия от серията „Шахед“ за постигане на целите ѝ в Украйна се увеличава с времето.

Според Центъра за стратегически и международни изследвания, „от септември 2024 г. Русия значително увеличи използването на дронове „Шахед“, като увеличи броя им от приблизително 200 изстрелвания седмично до над 1000 седмично до март 2025 г., като част от продължителна кампания за натиск.“

В допълнение към продължаващата война в Украйна, двугодишният конфликт между Израел и Хамас също така включваше силно смъртоносни дронове . Иран и неговите регионални проксита, включително Хамас в Газа, Хизбула в Ливан и бунтовниците хути в Йемен, разположиха „Шахед“ и подобни безпилотни летателни апарати като част от усилията си за унищожаване на Израел.

Въпреки че дроновете имаха водеща роля в Украйна, тяхната стойност на бойното поле предшества тази война с няколко години. През 2020 г. безпилотните летателни апарати (БЛП) – главно турските дронове „Байрактар“ – изиграха ключова роля в победата на Азербайджан над Армения по време на шестседмичната Втора война за Нагорни Карабах. Тъй като използването на безпилотни летателни апарати очевидно няма да доведе до нищо в света на военните действия, приоритетът на американските военни за разполагане на собствени дронове с голям обсег и еднопосочна атака е наистина необходимост.

За автора: Мая Карлин

Мая Карлин, автор по въпросите на националната сигурност в The National Interest, е анализатор в Центъра за политика на сигурност и бивш стипендиант на Anna Sobol Levy в IDC Herzliya в Израел. Тя е автор на статии в много издания, включително The National Interest, Jerusalem Post и Times of Israel. Можете да я следите в Twitter: @MayaCarlin. Карлин има над 1000 публикувани статии през последните няколко години по различни въпроси, свързани с отбраната.