Москва и Пхенян затвърждават съюза си с мащабен инфраструктурен проект

Нов доклад представя подробности за напредъка през последните шест месеца по строителството на първия пътен мост, който ще свързва Русия с Северна Корея, пише Newsweek.

Проектът, за който руските държавни медии съобщават, че ще бъде дълъг близо 3 мили (включително достъпните пътища), е една от инициативите, произтичащи от всеобхватното споразумение, подписано от севернокорейския лидер Ким Чен Ун и руския президент Владимир Путин по време на посещението на Путин в Пхенян миналата година.

Споразумението също така издигна военното сътрудничество между Москва и Пхенян до най-високото му равнище от Студената война насам, а само няколко месеца по-късно Северна Корея изпрати хиляди войници, за да се присъединят към Русия във войната ѝ срещу Украйна.

Newsweek се е свързал по имейл с руското външно министерство и севернокорейското посолство в Пекин, Китай, с искане за коментар извън работно време.

Какво трябва да знаете

Първият пътен мост между двете държави се изгражда над река Тумен по общата им граница, според сателитни изображения, анализирани от Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) — аналитичен център, базиран във Вашингтон.

От руската страна строителството се е разпростряло на около 110 метра в реката, като вече са завършени носещите пилоти, предназначени да поддържат мостовите колони — конструкции, които прехвърлят тежестта на пътното платно към основата.

От севернокорейската страна строежът е навлязъл почти 150 метра в реката. Изградени са шест мостови колони на сушата и са завършени изкопните работи за още две опорни точки, съобщава CSIS.

Работниците са почти приключили и с рампата и устоя, които ще свързват мостовото платно със земята.

Докладът разкрива също, че се изгражда нов граничен комплекс с площ около 5 квадратни километра.

Комплексът включва склад, митническа служба, сервиз за превозни средства и няколко спомагателни сгради, както и прилежащ паркинг, който според авторите вероятно ще се използва за товаро-разтоварни операции и смяна на шофьори на границата, тъй като те няма да имат право да навлизат по-навътре в другата страна.

Строителната площадка се намира близо до единствената друга връзка между двете държави — железопътния мост, известен като „Мостът на приятелството“.

Какво казват анализаторите

Авторите на доклада от 27 октомври — анализаторите на CSIS Джоузеф С. Бермудес-младши, Виктор Ча и Дженифър Джун — коментират:

„Скоростта, с която напредва строителството на пътния мост, както и постоянният висок трафик по железопътната линия, която доскоро беше почти неактивна, са ясни индикации за значението и разширяването на търговията между двете страни по време на продължаващата война на Русия с Украйна.“

Руският президент Владимир Путин заяви по време на Източния икономически форум във Владивосток през септември:

„Транспортни мостове към Китай вече са изградени в Далечния изток... Плановете включват и строителството на нови мостове, включително към Корейската народнодемократична република, над река Тумен, който се очаква да бъде открит догодина.“

Какво предстои

При сегашния темп на работа и използване на ресурси — и като се вземат предвид тежките зимни условия — проектът се очаква да бъде открит през първото тримесечие на 2026 г., заключава докладът.