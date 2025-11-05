Русия прехвърли системи „Панцир“ във Венецуела – колко ефективни са те

„Панцир“ представлява нов вид актив

Първият заместник-председател на Комисията по отбрана на Държавната дума Алексей Журавлев потвърди въздушните превози на зенитно-ракетни системи „Панцир“ и „Бук-М2“ за укрепване на противовъздушните отбранителни способности на венецуелските въоръжени сили, в момент, когато Каракас е изправен пред непосредствена заплаха от мащабно военно нападение от страна на Съединените щати, пише Military Watch Magazine.

„Руските системи „Панцир-С1“ и „Бук-М2Е“ бяха доставени наскоро в Каракас с транспортни самолети Ил-76“, заяви Журавлев, като същевременно повдигна въпроса за възможността за по-нататъшни доставки, както и за доставки на балистични или крилати ракетни системи.

Въздушният превоз изглежда е опит за по-нататъшно укрепване на способността на Венецуела да възпира и, ако е необходимо, да отблъсква атаки от въоръжените сили на САЩ, в момент на високо геополитическо напрежение между Москва и Вашингтон. Докато системата „БуК-М2“ вече е гръбнакът на способностите на Венецуела за противовъздушна отбрана със среден обсег, системата „Панцир“ представлява нов вид актив, който би могъл да добави допълнителни слоеве към мрежата за противовъздушна отбрана.

Системата „Панцир“ за първи път влезе на въоръжение в руските въоръжени сили през 2012 г. Осемколесните машини използват комбинация от ракети земя-въздух 57Е6М и две 30-милиметрови зенитни автоматични оръдия 2А38М, като последното се е доказало като изключително полезно срещу нискобюджетни дронове. Тя е ценена заради високата си мобилност и гъвкавост и е била интензивно тествана в бойни действия в Либия, Сирия и Украйна. До началото на 2020-те години системата вече беше свалила над 100 дрона и поне един изтребител, като способността ѝ да осигурява защита срещу западни крилати ракети, избягващи радарите, като „Сторм Шадоу“, се твърди, че е значително подобрена въз основа на бойния опит в украинския театър на военните действия.

През 2019 г. нов вариант на системата „Панцир“, „Панцир-СМ“, интегрира новата ракета земя-въздух 57Е6М като основно въоръжение, увеличавайки обхвата ѝ от 20 на 30 километра и осигурявайки възможност за поражение с 31% по-висока скорост. През юни 2025 г. беше разкрито, че новото въоръжение позволява на системата да учетвори ракетния си носител от четири на дванадесет, използвайки нови миниатюризирани ракети. Много ниската цена, високата мобилност и гъвкавост на „Панцир“ биха могли да позволят доставката на голям брой ракети на венецуелските въоръжени сили, което би имало трансформиращо въздействие върху противовъздушната отбрана на Венецуела, а относителната му простота потенциално би позволила бързото му въвеждане в експлоатация. Макар че остава несигурно колко бързо венецуелският персонал може да бъде обучен за работа със системите или дали вече е обучен, потвърденото присъствие на руски персонал по договори в страната би могло да улесни подкрепата за ускоряване на този процес. Може да се разчита на руските изпълнители да експлоатират системите с пълен или ограничен капацитет междувременно.