Учени създадоха „машина на времето“ в Амазонка

Нашата цел е да създадем атмосферата на бъдещето

Дълбоко в амазонските тропически гори в Бразилия, учени са създали климатична „ машина на времето“ , изпомпвайки въглероден диоксид от горския покрив, за да симулират бъдещи атмосферни условия. Амбициозният експеримент, част от проекта AmazonFACE, се провежда преди Конференцията на ООН за изменението на климата (COP30) , на която страната ще бъде домакин този месец в Белем, пише Reuters.

В района близо до Манаус, шест пръстена от стоманени кули се издигат над горския покрив, обграждайки групи от 50 до 70 големи дървета. Учените ще изложат някои от тези дървета на нивата на въглероден диоксид, които се очаква да съществуват през следващите десетилетия, докато други ще действат като контролни групи, записвайки сравнителни данни.

„Нашата цел е да създадем атмосферата на бъдещето“, обяснява Карлос Кесада, координатор на Националния институт за изследвания на Амазонка (INPA), който координира проекта с Университета в Кампинас. Според учените, опазването на тропическите гори като Амазонка се счита за ключово за справяне с изменението на климата.

Като част от COP30, която ще се проведе от 10 до 21 ноември в Белем, политици и експерти ще проучат как горите могат да се адаптират към променящите се атмосферни и климатични условия на Земята.

Проектът AmazonFACE (Free-Air CO₂ Enrichment) ще позволи на учените да проучат ефектите от повишените нива на въглероден диоксид както върху гигантските дървета, така и върху околната растителност. Проектът се финансира от бразилското правителство и Обединеното кралство.

Подобни експерименти са провеждани по целия свят – включително тестове от Министерството на енергетиката на САЩ в умерени екосистеми – но AmazonFACE е първият, проведен в тропическа гора в такъв мащаб, според лесовъда Густаво Карвальо.

С помощта на сензори, които записват промените в екосистемата на всеки десет минути, учените измерват как листата на дърветата абсорбират въглероден диоксид и отделят кислород и водни пари в отговор на валежите и слънцето. В следващите етапи експериментът ще създаде изкуствени микроклимати с още по-високи концентрации на CO₂.

„Ако даден модел прогнозира определено количество въглероден диоксид за 2050 или 2060 г., ще увеличим CO₂ до тези нива в определени части на гората, за да видим как ще реагира растителността “, обяснява Карвальо. „По този начин ще имаме малък „парцел“ в гората, където можем да „влезем“ и да разберем бъдещето.“