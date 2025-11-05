Китай удължава спирането на допълнителните мита върху американски стоки

Решението влиза в сила от 10 ноември

Китай обяви, че ще удължи с още една година спирането на допълнителните мита върху американския внос – мярка, договорена между президентите Си Дзинпин и Доналд Тръмп по време на срещата им в Южна Корея, предаде Ройтерс.

Решението влиза в сила от 10 ноември, уточниха от Министерството на финансите в Пекин. Според него 24-процентната митническа такса ще остане суспендирана, докато 10-процентната ще продължи да се прилага.

„Паузата следва консенсуса, постигнат в икономическите и търговски консултации между Китай и САЩ“, се посочва в официалното изявление на министерството.

В отговор американският президент Доналд Тръмп потвърди, че САЩ ще намалят митата върху китайския внос от 20% на 10% – също от 10 ноември.

Новото примирие идва след месеци на напрежение между двете най-големи икономики в света, които си наложиха взаимни търговски санкции и мита за милиарди долари.

В рамките на постигнатата договореност Китай ще прекрати допълнителните мита върху американски селскостопански продукти и ще замрази ограниченията върху износа на редки земни елементи. САЩ от своя страна временно ще спрат санкциите срещу китайски компании и пристанищните такси върху китайски кораби.

Сделката цели стабилизиране на двустранните търговски отношения и намаляване на напрежението между Вашингтон и Пекин.